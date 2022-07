Il Commissario Montalbano, boom Luca Zingaretti: un dettaglio fa sognare tutti

Un dettaglio lanciato da Luca Zingaretti sta facendo impazzire i fan. Infatti sono in arrivo i nuovi episodi de ‘Il Commissario Montalbano’: le ultime.

Manca sempre meno alla trasmissione dei nuovi episodi de ‘Il Commissario Montalbano’. Ancora una volta il protagonista sarà interpretato dall’attore Luca Zingaretti. Andiamo quindi a scoprire quale dettaglio ha fatto impazzire i fan.

Un post dell’attore Luca Zingaretti ha fatto impazzire tutti fan della serie tv Rai ‘Il Commissario Montalbano‘. In molti in questi mesi si sono chiesti se i due episodi inediti si faranno. Le dichiarazioni contrastanti in merito sono ormai note e proseguono da quasi un anno. Nonostante ciò la realizzazione degli ultimi due episodi di Montalbano non è prevista nell’immediato. In queste ore a fare chiarezza però ci avrebbe pensato proprio Luca Zingaretti con un post su Instagram che ha fatto sognare i fan.

A corredo della foto c’era una didascalia a dir poco eloquente che potrebbe scombinare le carte in tavola. Infatti Zingaretti ha affermato sul suo profilo: “Troppo caldo, mi do alla scrittura“. In molti hanno pensato proprio che l’attore si riferisse alla scrittura degli ultimi due episodi inediti di Montalbano. Del resto dopo la morte del regista Alberto Sironi gli ultimi episodi andanti in onda portano la sua regia. L’attore ha quindi nuovamente acceso le speranze dei tantissimi telespettatori che seguono la serie. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti riaccende le speranze: in arrivo i due episodi inediti?

Ad oggi l’ultimo episodio de ‘Il Commissario Montalbano‘ è stato trasmesso lo scorso anno, con gli autori che l’avevano intitolato ‘Il metodo Catalanotti‘. Inoltre in quell’occasione fece un vero e proprio record di ascolti per la serie trasmessa sulla Rai. L’ultimo episodio della fiction, infatti, riuscì a registrare ben 9 milioni di spettatori per il 38,4% di share anche se il finale ha spizzato i tanti appassionati perché il commissario inaspettatamente ha lasciato la storica fidanzata Livia per gettarsi tra le braccia della giovane poliziotta Antonia.

Adesso ci sarebbero altri due libri dell’indimenticabile Andrea Camilleri da trasformare in episodi per la serie televisiva Rai. Lo scrittore è il padre di alvo Montalbano dal titolo Riccardino e Il Cuoco dell’Alcyon. Dopo il post di Luca Zingaretti in molti hanno pensato che questi romanzi vengano trasformati in nuovi episodi. Del resto anche l’attore Angelo Russo, il celebre ed impacciato Catarella ha annunciato che le nuove puntate si faranno ma non c’è ancora una data precisa. Adesso quindi per i telespettatori Rai non resta che attendere, con il servizio pubblico che dovrebbe annunciare l’arrivo dei nuovi episodi.