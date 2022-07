“Ha imbrogliato tutti”, Matteo Ranieri nella bufera dopo Valeria: c’entra Sophie Codegoni

La rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone è sulla bocca di tutti, ma emergono nuovi dettagli sulla relazione

La coppia di Uomini e Donne è ufficialmente scoppiata e ci sono retroscena che man mano vengono a galla. Anche due ex corteggiatrici sono emerse per commentare quanto accaduto sotto gli occhi di tutti.

Nonostante la scelta sia stata molto romantica, Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono arrivati al capolinea già da un po’. Solo qualche giorno fa, la corteggiatrice di Uomini e Donne che è uscita dal programma con il tronista, ha ufficializzato la notizia su Instagram: “Ragazzi, io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”.

Nonostante le parole sembrate sincere, c’è chi accusa la coppia che fosse già tutto perfettamente deciso ed organizzato, tanto da chiedere a gran voce a Maria De Filippi di cambiare format e rivedere i personaggi che si piantano sul Trono. Della notizia è rimasta dispiaciuta anche Lilli Pugliese, corteggiatrice di Luca Salatino che su Instagram, qualche giorno fa, ha commentato: “Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo, erano molto carini insieme mi piacevano, forse… Non conosco i motivi, è andata così”.

“Matteo ha imbrogliato tutti”: le analogie con Sophie Codegoni

Il web si è scagliato duramente contro Matteo Ranieri dopo quanto accaduto anche con Valeria Cardone che mostra tante analogie con il percorso avuto con Sophie Codegoni e così gli utenti sono stati molto sinceri: “A questo punto, aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti”. A parlare della coppia anche Denise Mingiano, ex corteggiatrice che alla domanda di un utente per avere un suo parere risponde: “La stessa cosa che penso in generale di tutte le coppie, tutto ha un inizio e una fine”.

Inevitabilmente, anche la non-scelta Federica Aversano è stata incalzata sull’argomento da parte di un utente che le ha detto: “Stai volando altissimo come noi tutte dalle ultime notizie”, con molta signorilità l’ex corteggiatrice ha risposto “Sono tutte così le domande. Falsissimo, non ho mai gioito per i momenti difficili degli altri. Anzi, me ne dispiace”.