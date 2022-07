L’ex premier giapponese Shinzo Abe è in “gravi condizioni” dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella regione di Nara.

Abe, 67 anni, stava tenendo un discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico, quando si è sentito il rumore di colpi d’arma da fuoco e si è accasciato. Secondo i testimoni perdeva sangue dal collo. I colpi sparati sarebbero stati due, a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro.

Stando alle immagini riprese dai media, l’uomo aveva nascosto l’arma in una sorta di obiettivo fotografico.

L’ex premier è stato trasferito d’urgenza in ospedale in arresto cardio-respiratorio. A preoccupare i medici è l’emorragia causata dalla ferita. Il ministro della Difesa Kishi ha fatto sapere che i sanitari stanno facendo di tutto per salvargli la vita e che Abe è stato sottoposto a trasfusioni di sangue.

Abe “non ha mostrato segni di vita”

Secondo i media locali l’ex premier “non ha mostrato segni di vita” dopo l’attentato. Intanto il presunto responsabile dell’attentato a Shinzo Abe è stato arrestato: “Un uomo sospettato di essere il tiratore è stato arrestato. Le condizioni del signor Abe sono attualmente sconosciute” ha detto alla stampa il segretario generale del Governo Horokazu Matsuno.

Shinzo Abe: chi è l’uomo accusato dell’attentato

L’emittente statale Nhk, citando fonti della polizia, ha fornito dettagli sull’arrestato. Si tratta di Tetsuya Yamagami, 41 anni, residente sul posto. È accusato di tentato omicidio. La postola gli sarebbe stata sequestrata. Secondo l’emittente Fuji Tv sarebbe un militare, membro dell’autodifesa marittima della Japan Self-Defence Forces, la Jietai. Yamagami avrebbe confessato: secondo l’emittente Nhk ha detto alla polizia che era frustrato da Abe e per questa ragione aveva intenzione di ucciderlo. Secondo la polizia, l’attentatore voleva uccidere l’ex premier perché “insoddisfatto dell’operato dell’ex capo politico”. L’uomo è stato portato via da quattro agenti.

Sospesa la campagna elettorale

Il primo ministro Fumio Kishida è rientrato d’urgenza alla Kintei insieme con tutto il Governo, dopo aver sospeso la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta in programma domenica 10 luglio. Ha affermato di “augurarsi e di pregare dal profondo del suo cuore che possa sopravvivere”, condannando “nel modo più deciso possibile” l’attentato ai danni di Abe, definito “inaccettabile”.