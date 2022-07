GF Vip, il Covid mette in crisi i due ex concorrenti: è caos in famiglia?

Problemi per i due ex concorrenti del GF Vip che ormai fanno coppia fissa. Tutta colpa di un nuovo contagio da Covid-19 che li ha messi ko

Purtroppo in questi giorni in Italia i contagi al Covid-19, con la nuova variante in circolazione, sembrano aumentare progressivamente. Effetti meno gravi, ma comunque le influenze sono piuttosto comuni e diffuse.

I contagi hanno colpito anche alcuni volti noti dello spettacolo italiano. In particolare una coppia che è diventata celebre dopo la partecipazione al GF Vip. Un’edizione nella quale i due protagonisti in questione hanno scoperto l’amore e dunque attualmente fanno coppia fissa nella vita.

Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e di Paolo Ciavarro. La nota influencer salentina aveva già avuto il Covid a dicembre, quando era incinta del primogenito della coppia. Ma stavolta il contagio ha toccato anche Ciavarro junior, evidentemente positivo.

Il piccolo dramma di Ciavarro e della Incorvaia: lontani dai figli per colpa del Covid

I due protagonisti del GF Vip 4 sono dunque entrambi risultati positivi al test del tampone. Fortunatamente pare che i loro sintomi siano minimi e non preoccupanti, ma in questo periodo della propria vita devono fare delle rinunce forzate.

Infatti sia Clizia che Paolo sono costretti a stare lontani dal loro figlio. Il piccolo Gabriele, nato pochi mesi fa, è il primogenito dei due ex gieffini. Il bimbo fortunatamente non è stato contagiato da questa variante Covid e per tale motivo i due fidanzati sono costretti a stare lontano fino alla nuova negatività.

Clizia Incorvaia ha postato una tenera foto su Instagram che dimostra quanto il suo affetto materno sia forte, ma allo stesso tempo quanto senta la mancanza dei suoi figli: “Mi mancano i vostri sorrisi mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poiché risultati positivi al covid . Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza”.

Anche la figlia più grande di Clizia Incorvaia, ovvero Nina, avuta dal rapporto con il cantante Francesco Sarcina, è risultata negativa. Dunque l’influencer divenuta nota al GF Vip 4 è costretta a stare lontana dalla propria madre. Nella speranza che sia lei che Paolo Ciavarro possano tornare a star bene il prima possibile.