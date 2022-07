Federico Fashion Style, batosta pesantissima: i suoi fan sono sconcertati. Poteva essere una grande occasione e invece gli è stata negata

Federico Lauri non potrà dare seguito alle presenze alla Pupa e il Secchione e a Ballando con le Stelle all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il suo sarebbe uno dei tre nomi eccellenti esclusi da Alfonso Signorini.

Mediaset è già al lavoro per definire il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tra i nomi dati per papabili c’era anche quello di Federico Lauri, meglio conosciuto col nome d’arte di Federico Fashion Style. Parrucchiere, protagonista in tv del format Il salone delle meraviglie, su Real Time, ha preso parte sia a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente sia a La Pupa e il Secchione Show come giurato. Ora poteva essere in rampa di lancio per sbarcare nella Casa di Cinecittà, ma secondo quanto riferito da Tv Blog sarà tra gli esclusi eccellenti. Le ultime indiscrezioni parlano di altri nomi di primo piano che non rientrerebbero nei piani di Alfonso Signorini, almeno ad oggi. Una brutta batosta per tutti i suoi fan che ritenevano sicura la partecipazione.

Federico Fashion Style, batosta pesantissima: non farà parte del cast del Grande Fratello Vip

La prima esclusa eccellente, assieme a Federico Fashion Style è Rita Dalla Chiesa. La storica conduttrice di Forum avrebbe deciso di sua spontanea volontà di non partecipare al reality show. Allo stesso modo non vedremo al GF Vip nemmeno Max Felicitas, noto attore dei film per adulti. Il classe ’92, originario del Friuli sarebbe stato escluso proprio sul più bello, quando tutti lo davano per presente.

Chi dovrebbe invece varcare la fatidica porta rossa è un protagonista dei reality di Rai Due Il Collegio e La Caserma. Stiamo parlando del tiktoker e influencer George Ciupilan. Proprio Signorini ha pubblicato nelle scorse ore le foto di una mano con delle catene. La didascalia era piuttosto esplicativa: “Catene al polso per il terzo concorrente del GF Vip 7“. Gli indizi riconducono proprio a Ciupilan, che in diverse foto pubblicate sui social indossava proprio la stessa catena.

Il suo nome si va quindi ad aggiungere a quelli di Chadia Rodriguez (giovane rapper 23enne) e Pamela Prati, al grande rientro in tv dopo la triste storia di Mark Caltagirone.