Belen Rodriguez è sparita dai social: colpa di Stefano e Antonino. Cosa sta succedendo

È da giorni che Belen Rodriguez non si fa vedere sui social, molto strano per una come lei che su Instagram condivide tutto: cos’è successo?

La showgirl argentina è scomparsa da Instagram da un po’ di tempo e nessuno ne conosce il motivo: sembrerebbe che a turbarla ci siano alcune vicende che riguardano Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Che fine ha fatto Belu? La bellissima showgirl argentina è sparita dai social prendendosi una pausa forse un po’ troppo lunga per non impensierire i suoi follower. Sono ormai giorni, infatti, che né Luna Marì, né Santiago appaiono nelle storie della bella Rodriguez che, di storie, non ne pubblica affatto. È molto strano che Belen non appaia sui social, lei che è abituata a condividere una grande fetta delle sue giornate, motivo per cui i fan sono particolarmente in ansia.

Chi invece sui social ci appare sono Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, attualmente le due persone più vicine a lei, perché papà dei suoi figli, nonché attuale compagno per quel che riguarda lo showman partenopeo. In realtà, però, sembrerebbe che ad attanagliare la mente della showgirl argentina ci siano proprio i due uomini.

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, il fascino partenopeo che attanaglia Belen Rodriguez

Come sottolineato anche da qualche utente che segue la gossippara Deianira Marzano, Belen Rodriguez non si vede più sui social, ma che fine ha fatto? Neppure Deianira è riuscita a dare una risposta ben precisa al quesito, immaginando che possa star godendo qualche giornata in vacanza con la famiglia. Soltanto qualche storia più avanti, un altro utente che scritto nei Direct di Deianira: “Stefano sta con i figli all’Isola di Albarella. Ci sono anche i genitori di lei, Belen non si è vista, ma presumo ci sia anche lei”.

Quello che traspare dagli ultimi rumor è una Belen Rodriguez desiderosa di serenità: la questione di Antonino Spinalbese al GF Vip 7 non le va proprio giù e la discussione si fa sempre più pesante. La showgirl argentina ha chiarito che per nessuna ragione vorrebbe sentire il suo nome nella casa più spiata d’Italia.