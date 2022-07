Ballando con le Stelle, notizia ufficiale: la separazione è definitiva

I fan di Ballando con le Stelle resteranno sorpresi e spiacevolmente colpiti dall’ultima notizia, ovvero dalla separazione dei due

In queste settimane Milly Carlucci ed i suoi collaboratori stanno cominciando a lavorare sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Vale a dire il tanto amato talent show che andrà in onda su Rai Uno dal prossimo autunno.

Tanti volti nuovi e diverse sorprese nell’edizione 2022 dello show del sabato sera, un format Rai di grandissimo successo. Un programma che, in passato, ha appassionato gli italiani anche per la formazione di coppie vere e proprie, unitesi nella loro vita sentimentale.

Infatti non è cosa rara che alcuni concorrenti abbiano trovato l’amore a Ballando con le Stelle, magari cominciando una relazione con il ballerino (o ballerina) con cui hanno condiviso l’esperienza in prima serata.

Questo è il recente caso della cantautrice Arisa e del suo partner sulla pista da ballo Vito Coppola. I due si sono innamorati durante l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle (vinta proprio da Arisa) e hanno testimoniato la loro storia anche lontano dalle telecamere.

Rottura definitiva tra Arisa e Vito Coppola: la conferma del ballerino

Purtroppo la liaison tra Arisa e Vito Coppola è giunta al capolinea. Dopo un inizio folgorante, che ha visto i due concorrenti di Ballando con le Stelle decisamente presi l’uno per l’altra, sono arrivate le prime crisi.

Già negli scorsi mesi si era vociferato di un allontanamento per la coppia. Che recentemente è letteralmente scoppiata: Arisa e Coppola non stanno più insieme, come ammesso dallo stesso ballerino in una recente intervista al settimanale Mio.

“Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia. Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme” – ha svelato senza mezzi termini Vito Coppola, che dunque allontana ogni voce su un avanzamento di rapporto.

Una batosta per Arisa. La cantautrice lucana infatti sembrava molto presa ed appassionata dalla relazione con Vito Coppola. Ma evidentemente non è stato raggiunto lo step successivo. Possibile che alla base della rottura vi sia il progetto di Coppola di vivere all’estero: è stato infatti selezionato per partecipare all’edizione britannica di Dancing with the Stars.