Terremoto su William e Kate: brutte notizie per Baby George, non era mai successo

Arriva un clamoroso rumor dalla famiglia reale britannica, che riguarda in particolare George, primogenito di William e Kate

La famiglia reale inglese fa sempre parlare moltissimo di sé. Un po’ per i vecchi scandali a corte, un po’ per la scissione degli ultimi tempi tra i due figli di Carlo, ovvero il Principe William, rimasto accanto alla royal family, ed il ‘ribelle’ Harry.

Ma stavolta a far discutere sono proprio William e Kate Middleton, la coppia più seguita e chiacchierata del Regno Unito. L’erede al trono e la sua consorte stanno per cambiare dimora, spostandosi in una zona meno costosa e rurale rispetto a dove abitano attualmente.

In questo caso si parla di loro però per un’indiscrezione fuoriuscita dai tabloid inglesi che riguarda in particolare il primogenito. Ovvero Baby George, ormai il 9enne figlio della coppia reale che sembra destinato ad un futuro splendente. Ma non senza una sorpresa inaspettata…

Baby George a lavoro: l’erede al trono d’Inghilterra non starà con le mani in mano

La novità in tal senso è stata lanciata dalla stessa Kate Middleton riguardante il suo primo figlio. George infatti sembra pronto a rimboccarsi le maniche ed a… lavorare!

Infatti la Duchessa di Cambridge ha fatto sapere che George avrà un lavoretto estivo. Niente di ufficiale o di pesante, visto che si parla sempre di un bambino di 9 anni. Ma il giovanotto verrà introdotto così nel mondo dell’impiego e delle responsabilità.

Di cosa si tratta? Baby George sarà alle prese con i lavori di campagna nella residenza estiva dei Cambridge, ovvero nella loro proprietà ad Anmer Hall. Qui il piccolo George dovrà occuparsi della cura degli animali e dar loro da mangiare. L’erede al trono starà dunque a contatto con la natura e abbandonerà il ruolo di principino, cominciando a capire cosa vuol dire l’impegno, lo sforzo ed appunto il lavoro.

Una scelta saggia da parte di William e Kate. Ma soprattutto unica nella storia: di solito i ragazzini che erediteranno il trono di Inghilterra sono soliti vivere nell’agio e nel lusso, accompagnati da balie o maggiordomi per soddisfare i propri bisogni. George invece verrà educato in altro modo, senza capricci e con uno spirito di responsabilità e di impegno fin da bambino.