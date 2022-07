Temptation Island, addio ai social di un noto volto: i motivi della clamorosa scelta

Un volto noto visto a Temptation Island ha deciso di dare l’addio ufficiale a tutti i suoi canali social. Andiamo a vedere il motivo della scelta.

Sono tantissime in queste ore le polemiche tra Manuela Carriero e Luciano Ponzo dopo Temptation Island. Infatti in queste ore la donna si è lasciata andare ad un duro sfogo, rivelando di aver preso una decisione proprio per questo motivo. I due personaggi sono stati i protagonisti dell’ultima edizione del programma, prima che avvenisse lo stop imposto da Mediaset. Questa è la prima estate senza la trasmissione della tentazione per i telespettatori di Canale 5. Tra queste, nella scorsa edizione, c’era quella composta da Manuela Carriero e Stefano Sirena. La loro relazione però si è interrotta a causa dei troppi passi falsi.

Lei ha subito avviato una storia d’amore con Luciano, colui che le è stato a fianco nel villaggio delle fidanzate, nel ruolo di tentatore. Tra i due sembrava essere iniziata una relazione da sogno, apparendo sempre affiatati sui social. Nonostante ciò da mesi si vociferava della loro rottura. Sono poi arrivate le conferme sulla crisi, ma non si è mai effettivamente compreso cosa sia accaduto davvero. Quel che è certo è che per diverso tempo Luciano ha ribadito di essere single. Ovviamente poi non sono poi mancati le critiche per questa coppia, andiamo a vedere cos’è successo.

Temptation Island, Manuela è sempre più assente: cosa sta succedendo

In questi giorni Manuela Carriero è sempre più assente sui social. Sul suo profilo, inoltre, non appaiono più delle foto con Luciano. Oggi a rivelare, con un lunghissimo sfogo, cosa sta accadendo è lei stessa. Infatti la donna ha rivelato di aver ricevuto molti messaggi sulla sua assenza dai social ed in merito ha affermato: “ma a causa di alcune persone che purtroppo vivono invidiando e giudicando me, quello che ho, quello che faccio“. Così la Carriero ha precisato che non vive di social e di essere una persona normale. Pertanto, può anche decidere di non pubblicare nulla per giorni, come è libero di fare chiunque.

Quindi la Carriero ha ribadito: “Ho semplicemente scelto da tempo ormai di distaccarmi dai social e di parlare meno della mia vita privata. Scrivere sempre le stesse cose sotto i post ad un certo punto diventa ridicolo, pesante e addirittura maleducato specialmente da chi non mi segue e non mi ha mai scritto. Prima la gente si lamentava per il troppo amore ora si lamenta perché non vede più nulla“. Quindi Manuela ha voluto rispondere anche a chi l’accusa di creare certe dinamiche con Luciano Ponzo affermando: “Non ho bisogno di niente e di nessuno, sono indipendente da quando avevo quindici anni. Nessuno prende per i fondelli nessuno. Non potete dare giudizi da due storie“. Così la ragazza ha deciso di dire basta una volta e per tutte sulla sua assenza dai social.