Tale e Quale Show 2022, inaspettato addio: non ha superato i casting. Il programma condotto da Carlo Conti tornerà su Rai 1 a settembre

Saranno confermatissimi nella giuria Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, nel segno della continuità. Grande fermento invece per i provini dei nuovi concorrenti.

E’ stato l’appuntamento fisso del venerdì sera di Rai 1. Tale e Quale Show ha raccolto un ottimo riscontro con il pubblico e stagione dopo stagione ha saputo anche rinnovarsi. Alla guida sempre lui, l’insostituibile Carlo Conti, perfettamente calato nella parte del gestore di tre personalità da 90 come quelle dei giudici. Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello saranno regolarmente al proprio posto anche nella prossima edizione. A settembre (ancora non è stata resa nota la data ufficiale), ritroveremo tutti al proprio posto, sulla rete ammiraglia della tv di stato. In questo momento gli sforzi della redazione e di Conti sono concentrati sul casting. Si stanno vagliando i possibili nuovi concorrenti, tra una rosa di nomi davvero molto ampia. Secondo quanto apprendiamo dai social ci sarebbe anche un’esclusione eccellente. Un ex gieffina non ha superato il provino e non farà parte di Tale e Quale Show 2022.

Tale e Quale Show 2022, Patrizia Pellegrino non ha superato il casting: tutte le novità sulla prossima edizione

Stiamo parlando di Patrizia Pellegrino. Dopo una breve apparizione al Grande Fratello Vip 6, l’attrice ha provato a rilanciarsi attraverso lo show di Rai 1. Purtroppo però, come ammesso da lei stessa, il casting le è stato fatale.

Come testimoniato su Instagram, la Pellegrino è piuttosto a pezzi per questa bocciatura, una mazzata psicologica che in questo momento le pesa particolarmente. Un format che le è sempre piaciuto molto ma che evidentemente non fa per lei. Nell’intervento social la 59enne di Torre Annunziata ha espresso la propria gioia per la partecipazione delle sorelle Selassié. Le tre nobili di origine etiope sono tra i pochi concorrenti già confermati ufficialmente.

Clarissa, Jessica e Lulù passeranno quindi alla corte di “Mamma Rai” dopo essersi lanciate sui canali Mediaset. Le tre saranno in gara insieme, come avvenuto lo scorso anno ai Gemelli di Guidonia, che hanno regalato delle prove davvero indimenticabili.

Per quanto riguarda gli altri nomi del cast bisognerà attendere il mese di agosto per farsi delle idee più chiare. Nel frattempo i nomi che circolano con sempre maggiore insistenza sono quelli di: Marco Morandi, figlio del grande Gianni, Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli, Ronn Moss (Ridge di Beautiful), Laura Chiatti.

Assenti sicuri saranno Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli. Proprio la cantante lirica ha detto di aver declinato l’offerta della Rai per riposarsi un po’ dopo la lunga partecipazione al Grande Fratello Vip 6.