Sorelle Selassié, la bomba sta per scoppiare: non l’avevano mai fatto. Dopo il GF Vip 6 Jessica, Lulù e Clarissa sempre più lanciate

Chi pensava che l’estate delle sorelle Selassié, dopo la grande popolarità ma anche le pesanti delusioni amorose (almeno per due) del Grande Fratello Vip 6, sarebbe stata piatta si sbagliava. Jessica, Lulù e Clarissa stanno affilando le armi per un ritorno in grande stile e preparano una sorpresa bomba.

Nessuna conferma ufficiale, almeno non per il momento, ma pare proprio che le tre ragazze siano pronte per debuttare in un altro campo dello spettacolo. Dopo la televisione, che è stata il trampolino di lancio giusto per farsi conoscere, questa volta toccherà alla musica, ormai ci sono pochi dubbi.

Già qualche settimane fa le ‘principessine’ aveva stuzzicato la fantasia di tutti i loro fan mostrandosi dentro ad una sala di registrazione. Ma sembravano solo prove in vista di quello che le aspetta il prossimo autunno quando torneranno in prima serata su Rai 1. In realtà però era un impegno vero e proprio e adesso possiamo svelarvi quello che sta per succedere.

Sorelle Selassié, la bomba sta per scoppiare: a settembre torneranno in tv

Secondo quello che ha svelato in anteprima la pagina Instagram Pipol Gossip infatti le tre sorelle Selassié sono pronte. Stanno per lanciare il loro primo singolo che si annuncia come una bomba. “Il progetto è work in progress – si legge – ma la notizia è ufficiale, le sorelle Selassiè stanno proponendo alle case discografiche un progetto musicale che le vede coinvolte in prima persona. Ebbene sì: Lulù, Clarissa e Jessica hanno un singolo pronto da far esplodere”.

Una mossa giusto in tempo, perché manca soltanto l’annuncio ufficiale ma pare davvero che Jessica, Lulù e Clarissa da venerdì 16 settembre saranno in prima serata su Rai 1. Carlo Conti infatti le ha scelto come concorrenti (in realtà il trio diventerà un concorrente unico) per il cast di Tale e Quale Show 2022, lo show di Rai1 che tornerà in onda da naturalmente.

Non sono in fondo i primi ex gieffini che si propongono e soprattutto sono scelti dal noto conduttore Rai perché ormai come dimostra Iva Zanicchi che andrà a Ballando con le Stelle la concorrenza non esiste più. E così ora toccherà a loro che sfruttano il volano del reality alla perfezione.