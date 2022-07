Meteo, lieve peggioramento nelle prossime ore: stop al caldo africano

Nelle prossime ore il meteo italiano subirà un lieve peggioramento, con un vero e proprio stop al caldo africano: cosa sta succedendo.

Il meteo italiano nelle prossime ore riuscirà a subire un lieve stravolgimento. Infatti avremo un netto peggioramento della situazione, con un vero e proprio stop al caldo africano dell’anticiclone Caronte: scopriamo tutte le previsioni.

In queste ore l’anticiclone africano Caronte sta mostrando i primi segni di cedimento. Infatti specialmente sulle regioni settentrionali sta per arrivare un evidente calo termico che sconvolgerà la situazione meteorologica. Già nella giornata di ieri, infatti, si sono mostrate le prime note di instabilità. Nonostante ciò il flusso di aria calda riuscirà ancora a portare condizioni di calda stabilità su gran parte del nostro Paese. Quindi la situazione comincia a dare i primi segnali di un imminente cambiamento.

A partire dalle regioni di ovest si sta avvicinando l’anticiclone delle Azzorre unito a masse d’aria meno calda in arrivo dalle lontane terre del Nord Europa. Mentre invece tra il pomeriggio e la sera saranno almeno tre le regioni più a rischio e nella fatti specie gran parte del Trentino Alto Adige e i rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. La situazione temporalesca potrebbe sfociare fino alle zone pianeggianti. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata di giovedì.

Meteo, tornano le piogge: impulso fresco in arrivo sulla penisola

In queste ore un flusso di aria più fresca nord atlantica sta raggiungendo le regioni del Mediterraneo, arrivando quindi anche in Italia. L’arrivo di questo impulso quindi darà un po’ di movimento atmosferico dopo un lungo periodo dominato dall’anticiclone africano. e conseguenze principali saranno due, la prima è appunto lo stop del caldo africano, mentre il secondo la perdita di 8-10°C specialmente sulle regioni meridionali. Andiamo quindi a scoprire come sarà la giornata sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nubi sparse che caratterizzeranno il mattino. Tra pomeriggio e sera, invece, aumenterà l’instabilità sul paese con temporali sparsi tra Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia Romagna. Le temperature risulteranno più in calo ovunque con massime che andranno dai 28 ai 33 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un peggioramento al pomeriggio dopo una mattinata stabile. Infatti qui avremo rovesci e temporali su aree interne, Appennino e regioni adriatiche. Le temperature subiranno un lievissimo calo, con massime che andranno dai 29 ai 35 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo al mattino in prevalenza soleggiato. Solamente durante le ore serali avremo la formazione di temporali pronti a colpire soprattutto le vette dell’Appennino e sulla Puglia. I valori termici risulteranno in calo anche qui, con massime sempre dai 29 ai 35 gradi.