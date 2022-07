L’Ora – Inchiostro contro Piombo, seconda stagione a rischio: spettatori in ansia

Grandi dubbi sulla messa in scena della seconda stagione de L’Ora, la fiction Mediaset che ieri sera ha mandato in onda l’ultima puntata

Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata di una fiction tutta italiana che ha raccolto ottime critiche. Ovvero L’Ora – Inchiostro contro Piombo, che ha visto protagonista Claudio Santamaria.

L’Ora è la storia reale del noto quotidiano di Palermo, tra i più seguiti e letti della Sicilia per la sua aperta lotta ideologica e critica alla mafia siciliana. Un intrigo avvincente ed una ricostruzione storica più che realistica.

Ieri dunque è finita la prima stagione de L’Ora ed i telespettatori attendono novità in vista della seconda serie, un seguito che sembra obbligatoriamente da farsi. Ma non è così scontato in realtà secondo indiscrezioni vicine alle reti Mediaset.

Nessuna conferma sulla seconda stagione de L’Ora – Inchiostro contro Piombo

Non arrivano infatti rivelazioni ufficiali sulla messa in scena della seconda stagione de L’Ora – Inchiostro contro Piombo. Nessun inserimento nel palinsesto, nessuna novità dal punto di vista produttivo, niente di niente.

Il pericolo, per coloro che si erano appassionati agli intrecci della fiction di matrice siciliana, è dunque di non vedere mai un seguito dopo la prima intrigante stagione. O quanto meno non a breve termine, visto che nel caso se ne parlerà dalla stagione 2023-2024 in poi.

Claudio Santamaria e compagni attendono novità, così come i numerosi fan de L’Ora. Ma quale sarebbe l’impedimento verso una seconda stagione? Pare che Mediaset non sia contenta degli ascolti prodotti dalla fiction in questo mese.

Infatti anche l’ultima puntata de L’Ora ha raccolto ben poco in fatto di share: solo il 7,1% dei telespettatori ha seguito il gran finale, mantenendo una media piuttosto bassa. Basti pensare che nella prima serata di ieri 6 luglio ben tre programmi generalisti hanno avuto maggiore seguito: SuperQuark, Chi l’ha visto? e Chicago Fire.

Non è comunque da escludere che la seconda stagione de L’Ora – Inchiostro contro Piombo si faccia, anche se come detto tra un bel po’ di tempo. Si attendono comunicazioni ufficiali in tal senso, anche se la programmazione estiva forse ha penalizzato non poco tale prodotto.