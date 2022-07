Iliad, sorpresa per gli abbonati: super promo estiva e regalo incluso!

Ottime notizie per gli utenti di Iliad, la compagnia telefonica francese che da anni sta spopolando anche nel nostro paese con ottime offerte

In questa difficile estate 2022 per gli italiani, tra inflazione economica e Covid ancora presente, in molti si sono lamentati anche per questioni ‘telefoniche‘. Infatti molti operatori di telefonia mobile hanno aumentato i prezzi in maniera inaspettata.

Niente promozioni estive come da prassi. Tranne che per un provider che in questi anni ha catturato l’interesse e l’affezione degli utenti proprio a colpi di offerte vantaggiose. Stiamo parlando di Iliad, compagnia francese che sta spopolando anche in Italia.

Prima una notizia non positiva, ovvero la scadenza della super promozione 150GB di Iliad. Che però ha rilanciato con un’offerta assolutamente importante che farà felici moltissimi abbonati: Iliad Flash 120, una sorta di evergreen della compagnia.

Iliad, la promozione a 120 Giga che farà impazzire tutti i propri abbonati

Le caratteristiche sono chiare di Iliad Flash 120 sono già note: minuti senza limiti verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 120 Giga in 5G per navigare sul web. Il costo mensile della promo è di soli 9,99 euro al mese. Ricordiamo che il costo non varierà nel tempo essendo le promo di Iliad bloccate.

La vera novità è l’utilizzo del 5G, ovvero la ricezione di dati mobili di ultima generazione. Un passo in avanti nel futuro per Iliad che è tra i primi provider in Italia ed in Europa a utilizzarlo senza problemi.

Questo il comunicato Iliad: “Si tratta della quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica.

Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione.“