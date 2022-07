Gianni Sperti, altro incidente in Egitto: apprensione tra i suoi fan

Gianni Sperti è stato vittima di un altro incidente in Egitto. La notizia ha mandato in apprensione tutti i suoi fan: scopriamo cos’è successo.

Nuovo inconveniente per Gianni Sperti, che in queste settimane sta trascorrendo le sue vacanze in Egitto. L’opinionista i Uomini e Donne continua a vivere una disavventura dopo l’altra in trasferta. Andiamo quindi a vedere cos’è successo stavolta.

In questi giorni Gianni Sperti si trova in Egitto da solo, per quella che sarebbe dovuta essere una vacanza rilassante prima di riprendere le registrazioni di Uomini e Donne. Il break estivo però si sta trasformando in un vero e proprio incubo a causa delle continue disavventure. Nelle scorse ore, dopo i primi problemi avuti nel paese africano, Sperti si è ritrovato nuovamente a dover fare i conti con un imprevisto che di certo si sarebbe voluto risparmiare.

Infatti nel corso dell’ultima manciata di giorni le sue valigie sono andate smarrite per ben due volte. Gianni Sperti ha quindi voluto raccontare il tutto attraverso le sue Instagram Stories, con due parole che hanno mandato in apprensione i fan. L’opinionista ha raccontato di aver preso un volo che l’avrebbe portato dalla capitale El Cairo a Luxor. Dopo l’ansia iniziale del volo, Sperti è arrivato in Egitto col timore di perdere i bagagli. Quella che inizialmente era una paura, però si è trasformata in realtà. Andiamo quindi a vedere il suo racconto.

Gianni Sperti perde i bagagli in Egitto: il racconto su Instagram

Alla fine quindi i bagagli di Gianni Sperti non sono mai arrivati. A perdere la valigia di Sperti è stata per la seconda volta la compagnia Egyptair, con la quale ha promesso che non volerà mai più. L’opinionista però non ha perso il suo senso dell’umorismo, dichiarando di avere una sorta di maledizione del Nilo. Fortunatamente Sperti non ha perso la sua macchina fotografica con cui ha continuato il suo tour fotografico per le bellezze del patrimonio artistico egiziano.

Gianni Sperti ha quindi dichiarato di avere avuto problemi non appena sbarcato in terra africana. Giunto in aeroporto, il volto di UeD si era subito reso conto che il suo bagaglio era stato perso dalla compagnia aerea con cui ha volato. Solamente dopo ti giorni di insistenza, attese estenuanti e chiamate al call center ma alla fine Sperti è riuscito a recuperare i suoi bagagli. Fortunatamente quindi anche questa disavventura ha avuto un lieto fine.