Federico Rossi ricoverato d’urgenza in ospedale: cos’è successo al cantante

Una foto postata sui social ha fatto immediatamente preoccupare i fan di Federico Rossi che ha spiegato subito quanto è accaduto

Una foto su Instagram ha suscitato grande preoccupazione nei fan del cantante di Modena che ha postato tutto sui social. Immediatamente le richieste di spiegazioni sono arrivate al cantante che ha spiegato tutto ai tanti che lo seguono.

Il post pubblicato su Instagram da Federico Rossi ha fatto allarmare tutti i fan del cantante, il trasporto in barella ed il collare hanno fatto immediatamente pensare ad un incidente che, effettivamente, il diretto interessato ha pubblicato in seguito alla foto. “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”, questa la didascalia del video in cui si vede lui che prova questo sport, ma fallendo nell’intenso e rimediando un bell’infortunio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi)

Per fortuna, niente di eccessivamente grave, vista la botta presa – come si evince dal video – sarebbe potuto essere qualcosa di molto più pericoloso ed irrimediabile. Federico appare molto sereno, nonostante il dolore e nonostante le cure che dovrà necessariamente affrontare.

“‘Lasciare la presa a volte’ cit. predico bene, ma razzolo male”, così Federico Rossi si mostra su di un letto d’ospedale, con qualche fasciatura, ma sorridente facendo riferimento alla sua canzone Le Mans in cui appare proprio quel verso scritto. Successivamente il cantante ha spiegato cos’ha: “Grazie a tutti per i bei messaggi, poteva andarmi molto peggio. 3 costole rotte, ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto”. Fortunatamente tutto sembra essere risolvibile senza gravi conseguenze per il cantante che, come lui stesso ammette, è stato quasi miracolato per l’impatto che ha avuto.

Tantissimi i messaggi di solidarietà per Federico, non solo da parte dei fan, ma anche da volti noti del mondo della musica e dello spettacolo come Aka7even, Giovanni Vernia, Vito Shade, Elettra Lamborghini, Francesco Sole e l’immancabile Benji con cui faceva coppia artistica fino a poco tempo fa che citando simpaticamente i loro singoli ha commentato: “Succede tutto per una ragione fratello. Dimmi dove e quando ti hanno ricoverato che vengo a trovarti. E Quando starai meglio ci rideremo sopra bevendo un Moscow Mule”.