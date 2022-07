Dita puntate contro Caterina Balivo: l’errore che le può costare caro

La giovane conduttrice Caterina Balivo non sta ricevendo grandi soddisfazioni, anzi, dopo l’ultima scelta la sua carriera è ad un bivio

Da importante volto del pomeriggio in casa Rai a personaggio discusso. Una parabola discendente per la carriera di Caterina Balivo, giovane e comunque apprezzata conduttrice televisiva.

La Balivo da qualche mese ha lasciato mamma Rai per attingere a nuovi progetti, cambiando addirittura emittente di riferimento. Ad accoglierla è stato il canale TV8, ovvero l’emittente generalista che fa comunque parte dell’universo Sky.

Una scelta da prima donna, ma che finora non sta portando grandi soddisfazioni alla conduttrice napoletana. Per la Balivo stanno arrivando le prime grosse critiche, soprattutto riguardo un programma Tv sul quale lei stessa puntava moltissimo.

Ascolti TV di mercoledì 6 luglio: flop per la Balivo, ancora sconfitto L’Ora – Inchiostro contro Piombo

I dati auditel non aiutano infatti Caterina Balivo, alla conduzione di un nuovo dating show su TV8. Ovvero il sorprendente Chi vuole sposare mia mamma?, in onda in prima serata ogni mercoledì in questa fase estiva.

Non aiutata dal fatto che TV8 non sia tra i canali più seguiti, la Balivo sta subendo una sconfitta terribile per quanto riguarda lo share. Ieri solo il 2.2%, pari a 322.000 spettatori, hanno visto il suo programma in diretta.

Un flop che può costarle caro in fatto di carriera. Persino il film Trappola in fondo al mare con Jessica Alba trasmesso sul Nove ha fatto meglio di Chi vuole sposare mia mamma (3,1%).

Non riesce ad ingranare la fiction di Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo. Nonostante la trama avvincente legata allo sviluppo della malavita siciliana, ha raccolto davanti al video 978.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Vincitore della prima serata di ieri, mercoledì 6 luglio, è stato l’inossidabile SuperQuark, condotto dal grande divulgatore Piero Angela, che ha conquistato 1.970.000 spettatori pari al 14.1% di share. Segue Su Rai Tre un altro storico programma come Chi l’ha Visto? con ben 1.791.000 spettatori pari ad uno share del 13.5%.

Molto bene anche l’episodio di Chicago Fire, la serie televisiva dedicata ai vigili del fuoco andata in onda ieri su Italia Uno. Ha catturato l’attenzione di 1.242.000 telespettatori (8.2%).