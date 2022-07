Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ‘tradita’: ha già lasciato il programma. Mancano tre mesi al via, ma una colonna dello show se ne va

Ancora una volta sarà uno dei testa a testa più attesi della stagione. Da una parte Maria De Filippi e tutto il cast di Tu sì que vales, dall’altra Milly Carlucci e le sfide di Ballando con le Stelle. In mezzo il pubblico, che al sabato sera avrà certamente da divertirsi.

Da ottobre, con le puntate che arriveranno praticamente fino a Natale, il testa a testa ricomincerà con la partenza di Ballando con le Stelle 2022. Ma già adesso sappiamo che uno dei programmi di punta per Rai 1 dovrà fare a meno di un suo personaggio amatissimo e sarà un addio pesante.

Dopo la fuga di Raimondo Todaro, che dallo scorso anno fa parte del cast di professori ad Amici, questa volta tocca a Vito Coppola ma non c’è nessuna rottura in vista con Milly. Più semplicemente come spiega il sito specializzato Bubinoblog al ballerino, che ha vinto l’ultima edizione del programma insieme ad Arisa, è arrivata una proposta irrinunciabile e infatti lui ha accettato.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ‘tradita’: ma questa volta non si poteva dire no

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, infatti, Vito è stato notato non solo dal pubblico italiano ma anche dalle tv straniere,. Una in particolare, la mitica BBC che propone da anni lo stesso tipo di show. E così Vito Coppola sarà uno dei maestri ballerini nella prossima edizione di Strictly Come Dancing.

Milly Carlucci non ha potuto dirgli di no, messa di fronte all’evidenza dei fatti, così come non ha potuto rifiutare lui perché queste sono occasione che si colgono al volo. Non sappiamo ancora se l’8 ottobre, sera della prima puntata, Vito sarà presente almeno per fare un saluto al suo pubblico ma certamente per lui è arrivato il momento di monetizzare il suo impegno.

Milly Carlucci intanto nelle ultime settimane è in giro per l’Italia, seguendo il tour di Ballando on the road alla ricerca di nuovi talenti anche per rimpiazzare Vito. Il loro era un rapporto di lavoro, quello di Coppola con Arisa nessuno l’ha mai capito fino in fondo.