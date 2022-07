Ballando con le Stelle, grave lutto per uno dei protagonisti più amati: il triste annuncio

Lutto nel cast di Ballando con le Stelle: uno dei personaggi storici del talent show di Rai Uno piange la scomparsa di un amatissimo parente

In questi giorni in Rai c’è grande fermento per la preparazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai Uno che ogni autunno riparte per tenere compagnia ogni sabato sera ai telespettatori.

In attesa di conoscere l’intero cast della edizione 2022 agli ordini di Milly Carlucci, è arrivata una bruttissima notizia per uno dei protagonisti storici di questo amato programma. Un lutto davvero terribile.

Il personaggio in questione è Paolo Belli, ovvero il braccio destro della Carlucci e vero e proprio animatore musicale delle serate di Ballando con le Stelle. Dopo aver preso parte al talent come concorrente, Belli è diventato presenza fissa e volto amatissimo del talent.

Paolo Belli piange mamma Pierina, scomparsa ad 81 anni

Un lutto grave dunque per Paolo Belli. Il cantautore ha infatti appena perso la mamma Pierina Rivi. La donna aveva 81 anni e risiedeva a Salvaterra, una frazione del comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia.

Pare che le condizioni di salute della sig.ra Pierina si siano aggravate improvvisamente nei giorni scorsi. Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Scandiano, la donna è deceduta, per la ovvia disperazione della propria famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Belli (@paolobelli_official)

Un semplice “Ciao Mamma” è il messaggio lanciato sui social da Paolo Belli proprio per ricordare Pierina Rivi. Il cantante ha ricevuto moltissime risposte di commiato e di vicinanza, anche da colleghi del mondo dello spettacolo.

La madre di Belli è stata una donna molto attiva a livello lavorativo ed imprenditoriale. Infatti, ex commerciante che in passato aveva gestito un bar, un forno e una rosticceria, era molto stimata dalla comunità alla cui vita aveva sempre preso parte attivamente. Pierina Rivi era anche molto attiva in politica, in particolare era spesso presente alle iniziative organizzate dalla sinistra. Ad esempio, era tra le volontarie della Festa dell’Unità a Salvaterra, dove risiedeva, e Villalunga.

Anche la nostra redazione si unisce per le più sincere condoglianze a Paolo Belli, sperando che superi questo lutto e riparta immediatamente con la sua esemplare verve per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.