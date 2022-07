Back To School, i primi 4 concorrenti: Federica Panicucci pesca dal GF Vip 6

Dopo Nicola Savino è il turno di Federica Panicucci per provare a portare audience a Back To School: i primi 4 concorrenti

Lo scorso anno con Nicola Savino non è stato un particolare successo, quest’anno Mediaset ci riprova con Federica Panicucci ed i primi quattro nomi sembrano essere molto interessanti: la prima pesca avviene al GF Vip 6.

Un format molto interessante che, però, per la prima edizione non ha riscosso il successo sperato da Mediaset. Dai vertici hanno tutte le intenzioni di puntare nuovamente su Back To School e per farlo hanno scelto la presenza di Federica Panicucci, anziché quella di Nicola Savino che sembrerebbe essere approdato a TV8 per la prossima stagione di palinsesti, abbandonando Mediaset dopo tanto tempo vissuto sul set de Le Iene.

L’ultima esperienza all’Isola dei Famosi di Nicola Savino chiude un capitolo nella rete del Biscione, almeno per il momento, per trovare nuovi stimoli sul canale in chiaro di SKY che, chissà, non possa spalancare nuove porte. Per ora, comunque, Mediaset ha scelto di portare avanti il suo programma Back To School con un volto molto conosciuto nell’azienda e che può dare un apporto qualitativo da far decollare lo show.

Back To School, i primi 4 concorrenti sono da sogno: i nomi

Per poter far decollare il programma di Mediaset non è necessario soltanto un cambio di rotta alla conduzione, ma anche portare in TV grandi personalità con un buon seguito e che incuriosiscano nelle vesti di studenti pronti ad affrontare nuovamente un esame. La scorsa edizione ha divertito parecchio, quest’anno si punta a qualcosa in più ed i primi 4 nomi vociferati come concorrenti potrebbero portare a segno l’obiettivo da parte di Mediaset.

Soleil Sorge, Valeria Marini, Natasha Stefanenko e Ricky Tognazzi sono i primi quattro nomi spuntati per partecipare a Back To School. Un quartetto molto curioso da osservare, cui si potrebbero aggiungere Ivan Cattaneo, Luca Onestini e Cecilia Capriotti. Finora non ci sono particolari conferme, sono tutte voci di corridoio che, qualora verificate, porterebbero ad avere ben 3 personaggi del GF Vip all’interno del programma, nonché due ex: Luca e Soleil.