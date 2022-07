“Non ci sono”, Arisa lascia tutti di stucco: fulmine a ciel sereno – VIDEO

È in uscita il nuovo singolo di Arisa, ma proprio quando l’entusiasmo era a mille ha dovuto fermare ogni cosa

Tu mí perdicíon è il nuovo singolo che stanotte uscirà e per questo c’è grande hype da parte dei fan della cantante. Inizialmente, in un clima di grande entusiasmo, la diretta interessata aveva annunciato un evento che, in realtà, non ci sarà.

Un periodo molto strano quello che sta vivendo Arisa da un punto di vista personale e professionale e Tu mí perdicíon sarà la rinascita della cantante, almeno sotto l’aspetto della carriera. Grande hype in attesa dell’uscita della canzone, prevista per stasera a mezzanotte su tutti i digital store, Spotify, Apple Music, e così via.

Tuttavia, come annunciato dalla stessa Arisa ci sarebbe dovuto essere un evento che, in realtà, non si farà o meglio, non questa sera. Dopo aver creato tanta curiosità nel cuore dei suoi fan è tornata con un’altra storia un po’ più tardi per aggiustare il tiro e confermare che, in realtà, è stato un suo errore.

Tim Summer Hits, Arisa ammette che non ci sarà stasera

Com’è noto, negli ultimi giorni a Roma si sono registrati i Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu al timone e, man mano, su Rai 2 stanno trasmettendo le giornate all’insegna della musica e del divertimento. Sul palco, con i due conduttori si sono esibiti tanti artisti, tra cui proprio la cantante ligure convinta che la sua esibizione sarebbe andata in onda questa sera. Nelle prime storie su Instagram, infatti, Arisa afferma: “Vi ricordo che Tu mí perdicíon stasera uscirà su tutti i digital store. Questa sera su Rai 2 ci sarà la seconda puntata di Tim Summer Hits dove ci sarò anche io con Tu mí perdicíon”.

Soltanto un paio d’ore dopo, Arisa ha aggiustato il tiro e chiesto conferma sulla sua presenza: “Ma forse stasera non ci sono ai Tim Summer Hits, forse non ci sono, vabbè. Voi guardatelo lo stesso”. Più tardi sempre sul suo profilo Instagram afferma che la sua presenza in TV non è prevista stasera, ma sembrerebbe trovare spazio la serata del 28 luglio: ci sarà ancora da aspettare per vederla cantare sul palco.