Alex Belli scaricato da Soleil si vendica: l’ultimo gesto è clamoroso. La festa di compleanno dell’ex gieffina ha scatenato i commenti

Il 5 luglio Soleil Sorge ha tagliato il traguardo dei suoi primi 28 anni e per la festa di compleanno ha scelto la Puglia. Una festa con i suoi affetti e gli amici più cari dopo un anno particolarmente intenso in tv.

Con lei c’erano l’immancabile mamma, Wendy Key, e Dayane Mello che è davvero l’amica più cara al mondo. Poi anche Guenda Goria, il suo fidanzato Mirko Gancitano suo padre Amedeo Goria (altro ex gieffino) oltre ad Alessandro Basciano, che ha fatto il deejay, con la compagna Sophie Codegoni.

Un bel pezzo di Grande Fratello Vip ma con un’assenza clamorosa e che ha fatto molto rumore. nessuna traccia, ma non da oggi, di Alex Belli, con o senza Delia Duran. Eppure il teatrino fra di loro è andato avanti per mesi, almeno fino a quando il reality è dunirto e lei ha deciso di riallacciare i rapporti con Carlo, il misterioso fidanzato che aveva già prima di entrare nella casa.

Alex Belli scaricato da Soleil si vendica: arriva la spiegazione, è davvero cambiato tutto

Carlo in Puglia ovviamente c’era, Alex invece era lontano centinaia di chilometri e questo mette la parola fine su ogni tentativo eventuali di riavvicinamento. Ma il sito specializzato The Pipol Gossip ha chiesto all’attore ed ex gieffino di commentare e soprattutto di spiegare come mai era assente.

Lui spiega che non c’è stato nessun invito mancato perché ormai fanno vite diverse. “Non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente”. A quando pare, non ha nemmeno fatto gli auguri, perché lui ha la sua donna e la sua vita. Anche Soleil ha il suo uomo, un tasto evidentemente che duole: “Lei ha la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così”.

Nella breve intervista, Belli ha anche confermato che con Delia Duran va tutto bene e sono concentrati sul loro progetto di diventare genitori. “Ci amiamo più di sempre. È capitolo chiuso. Ognuno ha la sua vita, stiamo tutti benissimo. Questa è l’unica cosa che conta veramente”.