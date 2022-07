Wanda Nara sarà la nuova opinionista: indiscrezione da sogno per gli italiani

Dopo l’esperienza a TikiTaka ed al GF Vip, Wanda Nara è pronta a tornare nel Bel Paese con un nuovo programma in TV

Un’indiscrezione che fa sognare i fan italiani della coppia tra le più discusse del mondo dello spettacolo e dello sport con la manager del fuoriclasse argentino che può tornare in Italia a fare da opinionista in TV.

Wanda Nara è pronta al suo ritorno in Italia. La bomba è stata lanciata da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che con un Tweet sostiene che la moglie di Mauro Icardi può tornare in Italia, dove ha vissuto per un lungo periodo, per fare il suo ritorno in TV:

Il corteggiamento della famiglia #Berlusconi ai coniugi #Icardi è duplice: per Mauro c’è pressing del #Monza che lo sogna come stella al centro dell’attacco. Per la moglie-manager #WandaNara possono riaprirsi porte di Mediaset: possibile ruolo da opinionista nel reality La Talpa — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2022

Durante l’annuncio dei palinsesti, Silvio Berlusconi ha parlato anche di un ritorno de La Talpa in TV che è alla ricerca di conduttori, opinionisti ed ovviamente i concorrenti del famoso e storico reality show.

Mauro Icardi al Monza e Wanda Nara a La Talpa? Il quadro si chiude

Attualmente Mauro Icardi è l’attaccante del PSG che guadagna intorno ai 12 milioni, ma per cui Silvio Berlusconi è pronto a fare follie. All’interno dell’accordo potrebbe rientrare anche un posto in TV per sua moglie, Wanda Nara, che tornerebbe nel suo ruolo di opinionista – che tanto è piaciuta al Grande Fratello VIP – per La Talpa. Considerando i passi sul mercato fin qui fatti dal leader di Forza Italia e da Adriano Galliani che non badano a spese per il mercato, vedere Icardi al Monza e Wanda Nara a Mediaset non sembra assurdo, c’è sicuramente da capirne bene i dettagli dell’accordo.

Nel frattempo parte anche il toto-conduttore: chi ci sarà al timone del programma? È evidente che Alfonso Signorini e Ilary Blasi non potranno essere in lizza, visto e considerato il loro impegno rispettivamente con il Grande Fratello VIP e l’Isola dei Famosi, ma il presidente del Monza non ha nascosto l’intenzione di pescare da qualche conduttore/conduttrice già facenti parte dell’ambiente Mediaset.