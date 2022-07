Un Posto al Sole, che bomba! Tensione alle stelle, la coppia si separa

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre che da più di 25 anni tiene compagnia agli italiani

La seguitissima soap opera Un Posto al Sole non va ancora in vacanza. In queste caldissime settimane di luglio infatti lo show televisivo di Rai Tre sta ancora tenendo grande compagnia ai propri telespettatori.

Trame sempre più intricate ed episodi ricchi di pathos quelli che Un Posto al Sole sta regalando in questo periodo estivo. Intanto arrivano anticipazioni succose per le puntate della prossima settimana.

In particolare si avranno novità intriganti sulla questione che riguarda Raffaele Giordano e le minacce della malavita napoletana. Il portiere di Palazzo Palladini confesserà il caos in cui è coinvolto, mettendo però ancora più ansia ed agitazione alla propria famiglia.

Crisi in vista tra Eugenio e Viola: le prossime puntate di Un Posto al Sole sorprenderanno tutti

Le azioni di Raffaele sconvolgeranno dunque i suoi cari. In particolare creerà tensioni tra il magistrato Eugenio Nicotera, nel bel mezzo di un’indagine anti-camorra, e la moglie Viola Bruni, di fatto la nuora del portiere.

Nelle prossime puntate si prevede un vero e proprio scontro tra i due personaggi di Un Posto al Sole. Matrimonio in crisi dunque tra Eugenio, ancora troppo preso dalla sua etica lavorativa, e Viola che invece tiene particolarmente al bene della sua famiglia. Un distacco forte e forse incolmabile, che creerà grande ansia allo stesso Raffaele.

Altri spoiler sulle puntate della prossima settimana. Roberto Ferri e Marina Giordano si ritroveranno in vacanza a Procida, splendida isola dell’arcipelago campano. Possibile ritorno di fiamma tra i due storici amanti, nonostante la presenza di Lara che continuerà a fingere di essere ancora incinta di Ferri.

Continua l’idea di Nunzio di fuggire in Svizzera con la fidanzata Chiara, in attesa del processo di quest’ultima. Il figliastro di Franco Boschi dovrà preparare così il suo collega Samuel a prendersi cura della cucina del Caffè Vulcano.

Infine si prevedono nuove turbolenze tra Rossella e Riccardo. I due medici proveranno a tornare insieme dopo la burrasca del recente passato, ma il carattere focoso del dott. Crovi metterà nuovamente a rischio la riappacificazione.