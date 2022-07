“La seconda concorrente del GF Vip 7”: l’annuncio di Signorini scatena la rabbia degli utenti!

Alfonso Signorini è pronto ad annunciare la seconda concorrente del GF Vip 7. Gli indizi scatenano la rabbia degli utenti: chi ha scelto.

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini che sui social sta dando degli indizi su chi entrerà nella casa più spiata dagli italiani. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e perché è esplosa la rabbia degli utenti.

Alfonso Signorini è pronto ad annunciare la seconda concorrente che parteciperà al GF Vip 7. Il presentatore è pronto a rompere ogni dubbio, così dopo la conferma nel reality più spiato d’Italia della presenza di Chadia Rodriguez ora arriva anche il secondo atteso nome. Infatti la concorrente che sta facendo parecchio rumore è Pamela Prati. Si stiamo parlando proprio di colei he per mesi è stata protagonista dello scandalo del matrimonio fantasma con l’inafferrabile Mark Caltagirone.

In molti ricorderanno la Prati anche per essere stata squalificata nella prima edizione del Grande Fratello Vip. Signorini così su Instagram ha affermato: “Indizio nr 2. La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?“. A corredo il presentatore ha pubblicato la fotografia di uno smalto rosso, prodotto per cui la Prati va pazza. Quindi con molte probabilità proprio la showgirl sarda a settembre varcherà la porta rossa. Nonostante la Prati sia pronta a rimettersi in gioco televisivamente, la reazione dei fan non è stata delle migliori.

Pamela Prati quindi sembrerebbe essere proprio la seconda concorrente pronta ad essere annunciata da Alfonso Signorini. Infatti qualche settimana fa, la stessa showgirl sarda aveva lanciato un appello sentito al presentatore, dicendosi vogliosa di rimettere piede nella dimora del GF Vip. Evidentemente l’ex star del Bagaglino continua a fare gola al presentatore del reality show più famoso in Italia. L’annuncio del giornalista ha immediatamente innescato una miriade di commenti.

Infatti gli utenti in pochissimo tempo hanno capito che si trattava proprio della Prati. La reazione però è stata a dir poco sorprendente, visto che in molti hanno giudicato in maniera negativa questo riciclare la showgirl sarda. Tra i commenti più duri spuntano quelli di alcuni utenti che affermano: “Cicli e ricicli”, “Il solito circo”, “Non c’era nessun altro da chiamare?”, “Basta”. Nonostante ciò il nome della Prati circolava da tempo ed adesso è arrivata solamente la conferma del presentatore.