Rai, addio all’amata conduttrice: non ci sarà il prossimo anno, nessuno se lo aspettava

Un’amatissima conduttrice di Rai 1 avrebbe dato il suo addio alla trasmissione, rimanendo dunque senza più lavoro nella rete pubblica. Ecco di chi si tratta e perchè, in realtà, ci potrebbero essere delle sorprese per lei.

A fine giugno la Rai ha annunciato i suoi palinsesti autunnali. È stata l’occasione per avere qualche indiscrezione riguardo i programmi che inizieranno a partire da settembre sulla televisione pubblica. Durante l’evento non sono stati nominati alcuni conduttori storici della Rai, e questo ha fatto pensare ad imminente addio.

Giancarlo Magalli è uno dei professionisti a cui non è stato affidato nessun programma, e che pertanto non lavorerebbero più per la Rai. Il commento del conduttore storico de I fatti vostri è stato molto ironico: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”. Potrebbe aver influito in questa esclusione la sua condanna per diffamazione contro Adriana Volpe?

Rai 1, chi è la conduttrice che ha dato l’addio alla Tv?

C’è anche un altro nome che sembrerebbe essere completamente scomparso dai palinsesti Rai. Si tratta dell’ex miss Italia, fino a quest’anno amatissima conduttrice del programma Linea Verde. Il suo nome non è stato menzionato durante la presentazione dei palinsesti Rai: c’è stato anche il suo addio a Rai 1?

TvBlog sottolinea che per la prossima stagione il conduttore di Linea Verde dovrebbe essere solo Marcello Masi. Sembrerebbe che Daniela Ferolla abbia chiesto alla dirigenza di affidarle un programma diverso, e che si stia cercando di accontentarla. Sembrerebbe che infatti un primo tentativo di ricollocarla sia fallito.

Daniela Ferolla ha lasciato la Tv o ci sarà un nuovo programma per lei?

Antonio Di Bella, Responsabile dell’Intrattenimento Daytime Rai, avrebbe cercato di proporre Daniela Ferolla alla conduzione di Unomattina. Questa era un’ipotesi solo per la giornata di venerdì che non si è realizzata, come del resto non ha avuto successo il tentativo di estendere la durata di Unomattina di mezz’ora.