“Vi svelo perché Gemma non andrà mai via da Uomini e Donne”: Giorgio Manetti confessa tutto

Nelle ultime ore Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani, ha svelato perché la dama torinese non abbandonerà mai la trasmissione: le sue parole.

In molti ricorderanno la storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, l’unico uomo che è riuscito a tenere testa alla dama torinese. Oggi proprio quest ultimo ha rivelato perché secondo lui la protagonista del Trono Over non lascerà mai la trasmissione.

Ogni anno nella off-season di Uomini e Donne si parla sempre di un presunto addio di Gemma Galgani. Infatti pochissimo tempo fa si era parlato della clamorosa possibilità di vedere la dama torinese proprio nel Grande Fratello Vip 7. A bloccare il tutto ci sarebbe stata proprio Maria De Filippi, la prima a credere nella 72enne, che appunto non è pronta a privarsi dei siparietti della dama con Tina Cipollari. Inoltre in un’intervista a Nuovo, proprio il suo ex storico Giorgio Manetti ha rivelato perché Gemma non lascerà mai il programma.

Sono passati più di dieci anni dall’ingresso di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Tanti incontri, tante storie d’amore, tante delusioni, lacrime e sorrisi. Inoltre nonostante le innumerevoli litigate con Tina Cipollari, Gemma è sempre lì alla disperata ricerca del suo amore. Proprio Manetti nel corso dell’intervista ha quindi deciso di rivelare: “Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma“. Quindi per Giorgio non ci sono dubbi, Maria De Filippi non lascerà mai andare la sua vecchia fiamma.

Uomini e Donne, Gemma non lascerà mai la trasmissione per Giorgio Manetti: la rivelazione

Giorgio Manetti durante la sua intervista a Nuovo ha voluto dire la sua sul dating show. Infatti per il cavaliere il programma è cambiato molto nel corso degli anni. Il 66enne ha confidato che riesce a vedere al massimo mezz’ora di puntata perché non trova molta sostanza. Del dating show però ha salvato proprio Tina Cipollari, amica ed acerrima rivale di Gemma Galgani. La Vamp, per il cavaliere, non è mai cambiata ed è rimasta sempre la stessa.

Secondo Giorgio Manetti, Uomini e Donne sarebbe più noioso senza la verve e simpatia di Tina Cipollari. L’esplosiva opinionista, infatti, regala sempre pepe ad ogni registrazione grazie ai suoi interventi spesso al veleno. Inoltre sempre l’ex cavaliere ha voluto complimentarsi con Isabella Ricci che da poco ha festeggiato le nozze con Fabio conosciuto proprio alla corte della De Filippi. Infatti per Manetti, la Ricci è riuscita ad utilizzare il programma nella maniera giusta.