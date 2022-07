Mediaset incorona Soleil Sorge: sarà proprio lei la nuova conduttrice. Un incredibile salto in avanti nella sua giovane carriera

Dopo aver partecipato da concorrente alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la modella e influencer sarà di nuovo alla corte di Alfonso Signorini, ma in una veste leggermente diversa.

E’ già il momento della pianificazione in casa Mediaset per quanto concerne la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality più apprezzato dal pubblico in termini di ascolto, vedrà la sua settima edizione subito dopo l’estate. A settembre al fianco di Alfonso Signorini, confermatissimo come conduttore, ritroveremo con ogni probabilità anche una delle grandi protagoniste della scorsa stagione: Soleil Sorge. L’influencer italo-americana è stata una delle concorrenti più discusse all’interno della Casa di Cinecittà e ora è pronta ad una nuova avventura.

Le voci rilanciate nelle ultime ore dal portale MondoTv 24 e riprese da GFIsolaNews, danno per scontato il nuovo approdo di Soleil sugli schermi Mediaset dal 19 settembre. A lei dovrebbe essere affidata la conduzione del GF Vip Party, il programma parallelo in onda su Mediaset Infinity, grazie al quale i telespettatori vengono aggiornati su tutti gli ultimi avvenimenti della Casa.

Mediaset incorona Soleil Sorge: sarà alla guida del GF Vip Party

Un bel salto in avanti per la Sorge, alla prima esperienza di conduzione in vita sua, anche se non proprio di un format televisivo classico. Ricordiamo che nello stesso contenitore sono passate Giulia Salemi e Gaia Zorzi, con un buon seguito. Al momento non è ancora stato definito chi sarà ad affiancare la modella ed ex concorrente, visto che di certo si tratterà di una coppia al comando.

Le news sul Grande Fratello Vip 7 non terminano però qui, visto che Alfonso Signorini ha fatto sapere che a Cinecittà vedremo anche Pamela Prati, pronta ad una nuova avventura nei reality dopo la triste vicenda di Mark Caltagirone.

Sempre dal conduttore è arrivato un altro indizio interessante riguardante una futura concorrente. Si tratta della pubblicazione di una foto che ritrae una borsetta, appartenente alla rapper Chadia Rodriguez. Oltre a lei, praticamente ufficiale, si rincorrono le voci su Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez.

Tra mille novità anche quella della seconda opinionista al fianco del presentatore. oltre a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, troveremo infatti Orietta Berti, carichissima per la nuova esperienza.