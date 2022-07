Il paradiso delle signore 7, lo spoiler: nuovo amore fra il nobile e la Venere

Ci sarebbe un nuovo incredibile spoiler riguardo Il paradiso delle signore 7: fra due persone molto distanti fra loro per posizione sociale dovrebbe nascere una bellissima storia d’amore. Ecco chi sono e le foto dal set delle riprese.

Le riprese de Il paradiso delle signore 7 sono iniziate già da diversi giorni, ed i numerosi spettatori della soap opera stanno facendo di tutto per scoprire in anticipo le trame della nuova stagione. Proprio ad inizio luglio si è venuto a sapere che ci saranno due nuove Veneri nel centro commerciale: si tratta di Clara ed Elvira.

Le due ragazze avranno dei caratteri molto diversi fra loro. Una legherà subito con tutti e andrà alla ricerca dell’uomo da sposare. L’altra invece, arrivando dalla campagna e non conoscendo il mondo della moda, farà fatica ad aprirsi subito ai nuovi colleghi e ad inserirsi nel centro commerciale, dove la contessa Adelaide seminerà il terrore fra i dipendenti.

La famiglia di Sant’Erasmo si allarga: due nuovi ingressi

Oltre alle due Veneri, faranno sicuramente il loro ingresso nella soap opera anche due membri della casata di Sant’Erasmo. Si tratta di Matilde Frigerio e dell’avvocato Tancredi. Non si sa ancora nulla riguardo l’identità dei due attori che vestiranno i panni dei nobili personaggi, anche se ci sarebbe uno spoiler che chiarirebbe l’identità dell’avvocato.

L’attore Massimiliano D’Avoli si è presentato sui social chiarendo che entrerà a far parte del cast della soap opera. Il suo vestiario sembrerebbe proprio adatto a quello di un avvocato, anche se per ora non c’è la conferma ufficiale. Sarebbe però trapelato che nella nuova stagione Tancredi intreccerà una storia d’amore con una Venere.

Il paradiso delle signore 7, il nuovo amore nel centro commerciale

Nei primi giorni di luglio hanno iniziato a circolare alcune immagini delle riprese della nuova stagione de Il paradiso delle signore. Nel video si vede una macchina nera: all’interno dovrebbe esserci Gloria Moreau accompagnata da Ezio. Questo potrebbe significare che la capo-commessa chiuderà positivamente le sue vicende giudiziarie?

Mentre Gloria Moreau sarà impegnata a difendersi in tribunale, gli spoiler rivelano che una Venere verrebbe nominata nuova capo-commessa del centro commerciale. Si tratta di Irene Cipriani, presente da tanti anni nelle trame della soap-opera. Proprio lei dovrebbe innamorarsi dell’avvocato ed iniziare con lui una storia d’amore.