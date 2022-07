“Un grandissimo shock”, Luca Daffrè stenta a crederci: incredibile quanto accaduto

Luca Daffrè è ancora incredulo per quanto successo. Andiamo a scoprire qual è stata l’ultima preoccupazione dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Torna a parlare Luca Daffrè dopo l’ultima esperienza da naufrago all’Isola dei Famosi. Infatti l’ex concorrente del reality condotto da Ilary Blasi ha una grandissima preoccupazione. Scopriamo quali sono le parole dell’influencer sui social.

Dopo il grandissimo secondo posto registrato nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, l’ex naufrago Luca Daffrè non ha nascosto il suo ultimo turbamento social. Nella giornata di ieri il modello e influencer tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi fan di aver recuperato in fretta i chili persi. Questa notizia l’ha stupito più del dovuto, visto che il modello non pensava di tornare in forma così in fretta.

Infatti sui suoi profili social Luca ha affermato: “Informazione di servizio, oggi dopo più o meno una settimana ho deciso di salire sulla bilancia e devo dire che è stato un grandissimo shock, una cosa inaspettata, ho preso nove chili in sei giorni“. Insomma una notizia che ha sorpreso in positivo l’ex concorrente del reality di Ilary Blasi. Andiamo quindi a vedere anche l’errore che ha commesso Luca durante la sua esperienza nel reality.

Isola dei Famosi, Luca Daffrè ammette il suo errore: “Devo darmi una regolata”

Gli amanti della televisione ricorderanno Luca Daffrè specialmente per la sua ultima partecipazione all’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi l’ex concorrente ha rotto il silenzio social affermando: “Dopo tanto tempo il primo caffè. Vi risparmio le sei ciambelle grasse e zuccherate che ho già nella pancia e quello che divorerò in viaggio” – ha poi continuato – “Grazie a tutti dal primo all’ultimo per il supporto che mi avete dato e state dimostrando anche ora che è finito tutto. Sto tornando con 10kg in meno sul groppone“. L’ex naufrago è riuscito ad arrivare secondo nel reality show.

Dopo il ritorno dall’Honduras Daffrè ha fatto sapere ai suoi follower di aver preso già nove chili. Successivamente l’ex concorrente ha poi rivelato: “Ho paura, devo darmi una regolata assolutamente“. Infine il modello ed influencer ha voluto criticare una ex compagna dell’Isola dei Famosi. Infatti parlando di Lory Del Santo, l’ex concorrente ha concluso: “Diceva una cosa e poi faceva il contrario. Ha iniziato a venirmi contro da quando la nominai in quanto leader“. Vedremo se nei prossimi giorni Luca offrirà ulteriori dettagli riguardante la sua esperienza nel reality show.