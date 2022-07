Francesca Fialdini, disavventura con l’auto: è successo di notte

Francesca Fialdini ha avuto una brutta disavventura con l’auto. Oltre alla sfortuna per l’incidente, c’è stata anche un’ulteriore complicazione: è successo tutto di notte, mentre la presentatrice tornava a casa dal lavoro.

L’annuncio lo ha dato Francesca Fialdini subito dopo l’evento Rai in cui sono stati presentati i palinsesti autunnali. Per la conduttrice ci sarà un doppio impegno televisivo nella prossima stagione: a settembre tornerà Da noi a ruota libera, che promette di rinnovarsi in maniera significativa. A partire da ottobre, invece, ci sarà Fame d’amore.

Questo è un programma a cui Francesca Fialdini tiene molto. Ha commentato riguardo i buoni risultati di share televisivo, che l’hanno portata ad una media di oltre 2,3 milioni di telespettatori: “Vi state mettendo a nudo senza paura di essere giudicati. È bello sapere che un programma Tv possa avere questa forza, e che forse vi siamo stati utili davvero“.

Francesca Fialdini, cosa è successo alla sua auto

Ad inizio luglio Francesca Fialdini ha iniziato le riprese della nuova stagione di Fame d’amore, mentre sta anche lavorando in contemporanea anche alla nuova stagione di Da noi a ruota libera. Il 5 luglio è stata per lei una giornata davvero difficile e sfortunata. Si sono susseguiti una serie di eventi che l’hanno davvero messa a dura prova.

Quando si è rovesciata il caffè addosso ha sdrammatizzato con un sorriso, nonostante stesse per iniziare le riprese e questo ovviamente ha causato dei ritardi sul lavoro. La sera, mentre stava tornando a casa, c’è stata un’altra disavventura con l’auto, che l’ha messa in seria difficoltà. Per fortuna non era da sola ed ha trascorso il tempo con i suoi amici.

La brutta disavventura notturna: per fortuna c’erano gli amici

Francesca Fialdini ha bucato le ruote della sua auto alle nove di sera. Non è chiaro in realtà se le ha trovate bucate o se l’incidente è capitato durante il tragitto. Ha però cercato di sdrammatizzare anche questo inconveniente: “Bucare sul cucuzzolo della montagna alle nove di sera“. Con lei c’erano due amici che le hanno tenuto compagnia per tutto il tempo.

Oltre agli impegni legati ai suoi due programmi televisivi, Francesca Fialdini si è fatta vedere alla presentazione del nuovo libro di Giorgia Surina, In due sarà più facile restare svegli. La presentatrice ha fatto sapere di aver molto gradito di aver presenziato all’evento e di aver potuto discutere di amore con la sua coetanea.

Ecco l’annuncio di Francesca Fialdini riguardo gli impegni professionali della nuova stagione televisiva: