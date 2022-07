Colpo di scena in Rai, l’hanno fatta fuori: il pubblico resta senza parole. C’era grande attesa per la scelta ma i fan rimarranno delusi

Dopo la presentazione dei palinsesti sia in casa Rai che in Mediaset, ora è tempo di grandi manovre. Perché ci sono trasmissioni che faranno parte della programmazione giornaliera, quello è stato confermato Ma per alcuni sono rimaste libere delle caselle legati ai conduttori, come nel caso di Unomattina.

E non è banale pensare a chi sarà padrone di casa nello storico talk show di Rai 1, perché ci sono almeno due nomi in ballottaggio ma soprattutto una rivoluzione in vista. Al momento infatti sembra che possa essere un testa a testa tra Massimiliano Ossini e Roberta Capua, come ha anticipato Blogo, che hanno due formazioni professionali diverse ma stili in fondo simili.

Tutto nasce dalla rivoluzione che la Rai ha deciso di operare per il futuro di Unomattina. Una prima parte tutta dedicata all’informazione generalista, gestito direttamente dalla redazione del Tg1 e una seconda parte, che sarà dalle 9 alle 10 per lanciare Storie Italiane condotto ancora una volta da Eleonora Daniele. Questo segmento sarà più di intrattenimento e sevizi utili, quindi serve almeno un conduttore che non faccia parte dello staff giornalistico.

Colpo di scena in Rai, l’hanno fatta fuori: cosa succederà nei prossimi mesi?

Nelle scorse settimane sembrava che non ci fossero dubbi. Il nuovo Unomattina, al via lunedì 12 settembre alle ore 9.00, doveva essere affidato a Massimiliano Ossini che nell’ultima stagione ha condotto con successo programmi come Linea bianca e Kalipè. Ma quella era una scelta di Antonio Di Bella che guidava la sezione Intrattenimento Day Time ed è stato sostituito da Simona Sala.

Lei stessa aveva anticipato che c’erano discorsi aperto con lo stesso Ossini che però aveva anche da pensare alla nuova stagione dei Linea Bianca e quindi per ora nulla di ufficiale. Così è spuntato, sempre secondo Blogo, il nome di Roberta Capua, che attualmente impegnata al timone di Estate in diretta nella fascia pomeridiana.

Ora però sembra che tutto sia cambiato di nuovo: Ossini confermato a Unomattina quando partirà a settembre e Roberta Capua fatta fuori, almeno in quella fascia e nei palinsesti autunnali della Rai. Come spiega Blogo, se ne riparlerà nei primi mesi del 2023, con buona pace dei suoi fan.