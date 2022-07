“Ci siamo lasciati”. Tutto vero: amatissima coppia di Uomini e Donne si dice addio. I fan sono rimasti sconvolti dall’annuncio che è arrivato sui social

Matteo Ranieri e Valeria Cardone di Uomini e Donne non stanno più insieme. Dopo molti rumors nelle ultime settimane, è stata proprio la diretta interessata a rompere il silenzio attraverso una storia Instagram.

Tutto sembrava filare per il verso giusto dopo l’amore scoccato all’interno del salotto di Uomini e Donne. Matteo Ranieri e Valeria Cardone erano una coppia all’apparenza perfetta, sia per la bellezza di entrambi che per il loro affiatamento. In realtà nell’ultimo periodo si erano rincorsi molti rumors su un possibile raffreddamento del rapporto, ma i diretti interessati avevano sempre mantenuto il massimo riserbo. Ora a rompere gli indugi è stata proprio Valeria, che attraverso una storia su Instagram ha raccontato di come il grande amore si sia infranto.

La protagonista del trono di Uomini e Donne ha detto ai suoi fan:

“Ragazzi, io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo“.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono detti addio: a svelarlo è lei su Instagram

Un pizzico di rammarico e delusione per quanto sarebbe potuto essere e invece non è stato. Un duro impatto con la realtà quotidiana, così diversa rispetto al luccichio delle telecamere e all’attenzione mediatica. Le aspettative per il rapporto con l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni erano molto alte ma qualcosa è andato storto. Dalla possibile convivenza e i progetti comuni, ad un allontanamento sempre più progressivo.

Uno degli aspetti più complicati era proprio la distanza geografica, con il ragazzo di stanza in Liguria e lei fissa in Campania. Una moltitudine di chilometri che non poteva reggere a lungo.

Matteo Ranieri non ha espresso ancora nessun commento sulla vicenda, trincerandosi dietro un silenzio che fa discutere.

La situazione sembra essere la stessa dello scorso anno quando arrivò la rottura fulminea con l’ex gieffina Sophie Codegoni. Nonostante per il tronista il sentimento con Valeria fosse stato descritto come più profondo e diverso, alla fine l’epilogo appare identico.

Secondo la lettura data dall’Investigatore Social (ovvero l’esperto di gossip Alessandro Rosica) Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sarebbero visti a malapena due volte e non avrebbero mai intrapreso una vera storia d’amore. Proprio per questo è stato rilanciato un vecchio refrain, riguardo la necessità di Maria De Filippi di controllare più attentamente le dinamiche al di fuori del salotto di Canale 5. Molte coppie farebbero solo finta di frequentarsi non appena spente le luci delle telecamere. Resta da capire se sia vero o solo fonte di immaginazione…