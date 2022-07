Carlos Santana si sente male sul palco: pubblico in apprensione – VIDEO

Forte apprensione tra il pubblico e subito una corsa per prestargli assistenza: Carlos Santana ha avuto un malore sul palco

Il video che ritrae il chitarrista durante un’esibizione nel Michigan accasciarsi in seguito ad un malore è impressionante. Lo staff non se n’è reso conto subito, ma appurato il malore è stata subito una corsa ai primi soccorsi.

“Malore provocato da disidratazione e caldo”, così Michael Vrionis, manager di Carlos Santana, ha motivato quanto accaduto al chitarrista durante un’esibizione al Pine Knob Music Theatre, un auditorium all’aperto di Clarkston, Michigan, a nord-ovest di Detroit. Dai vari video postati sui social dalle persone che erano gioiosamente accorse all’evento per poter assistervi, è evidente che Carlos Santana accusa un malore e si poggia su di una pedana quando poi sviene. Lo staff non si è immediatamente accorto dell’accaduto, soltanto quando il chitarrista ha smesso di suonare hanno capito che qualcosa non andava.

Nel preciso istante in cui ci si è resi conto che Carlos Santana non stava bene è stata una corsa ai primi soccorsi con un via vai sul palco. Per i primi 40 minuti, secondo i testimoni presenti all’evento, al chitarrista è stata prestata assistenza in loco, coperto da un telo nero, successivamente è stato portato via in barella da cui è riuscito a salutare il pubblico accorso lì per lui.

Carlos Santana, malore sul palco: come sta adesso

Carlos Santana se desploma en el escenario durante un concierto en Michigan. pic.twitter.com/YQ9D29mOyR — LΞLΞL⚔️ΔPRUΞBΘ (@lelelx) July 6, 2022

Inevitabilmente, una volta che Carlos Santana ha lasciato il palco, l’organizzazione è intervenuta per annunciare che l’evento è stato annullato e che erano in corso le cure per poter permettere al chitarrista di star meglio. Al momento non ci sono grandi notizie sulle sue condizioni, ciò che è certo è che lo spettacolo di oggi 6 luglio al The Pavilion at Star Lake (ex S&T Bank Music Park) a Burgettstown, Pennsylvania è stato rinviato a data da destinarsi.

Quanto riferito dagli organizzatori sembra essere un po’ più serio del previsto: “Un grave problema medico” per cui hanno chiesto di pregare. Nelle prossime ore sicuramente da parte dello staff del chitarrista ci saranno ulteriori informazioni.