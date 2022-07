Anticipazioni Un Altro Domani, terribile attacco di panico: Sergio rompe tutto

Nelle prossime puntate di Un Altro Domani al centro dell’attenzione ci sarà Sergio che farà un intervento da eroe: tutte le anticipazioni

Dalle 14,45 dal lunedì al venerdì su Canale 5 è in onda la soap opera spagnola che sta appassionando particolarmente il pubblico Mediaset. Nelle prossime puntate si vedrà Sergio al centro dell’attenzione.

Da quando Julia ha lasciato Sergio ha deciso di cambiare drasticamente vita ed essere felice mettendo su nuovamente la vecchia ebanisteria di Carmen con l’aiuto di Diana. Carmen non sta vivendo il miglior periodo della sua vita, non riesce a darsi pace per l’assassino di Dayo ed ha tutta l’intenzione di scoprire la verità su quanto realmente accaduto.

Non è l’unica vicenda che attanaglia la mente di Carmen perché è molto preoccupata per suo padre ed infastidita da Victor: quest’ultimo vorrebbe andare ben oltre la conoscenza, ma le sue avance non sono affatto gradite. Anche Ventura è molto determinato nel suo obiettivo: scoprire chi è l’amante di Ines.

Anticipazioni Un Altro Domani, Julia salvata da Sergio dopo l’attacco di panico

Nelle prossime puntate di Un Altro Domani, Francisco sommerso dai debiti decide di fuggire e trovare fortuna altrove insieme alla sua famiglia, gli unici che lo convincono a restare sono Carmen e Patricio che gli chiedono di restare un altro po’. Tuttavia, l’intera settimana è incentrata su uno spiacevole avvenimento per Julia: quest’ultima vive per l’ebanisteria e lo ritiene il suo posto sicuro, fin quando non ci resta chiusa insieme a Sergio. La Lou ha un attacco di panico da cui non riesce autonomamente ad uscire, ma lo fa con l’aiuto del Guzman che riesce ad uscire fuori dalla finestra ed aprire la porta. Quanto appare davanti agli occhi di Sergio ha dell’incredibile: qualcuno ha chiuso con un lucchetto.

Nell’attesa di capire chi è che gli ha giocato questo brutto scherzo – o forse sperava in un riavvicinamento dei due – la coppia capisce che tra loro è veramente finita, nonostante Sergio ami ancora Julia. Con un grosso pizzico sulla pancia, Sergio non può far altro che accettare la cruda realtà e firmare le carte per il divorzio.