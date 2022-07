Anticipazioni L’Ora, spoilerato il finale: l’amato personaggio muore

Nella quinta ed ultima puntata de L’Ora sarà ucciso uno dei personaggi principali della fiction di Canale 5: tutte le anticipazioni

Questa sera ci sarà l’ultima puntata dell’amatissima fiction di Calae 5 che ha appassionato il pubblico italiano fino a giungere al capolinea. In particolare, per il capitolo finale si assisterà alla morte di uno dei personaggi principali.

Nella clip di anticipazioni di Canale 5 de L’Ora è evidente che ci sia organizzato un funerale. L’ultima puntata della fiction di Mediaset, infatti, vedrà una morte che sconvolgerà tutti, spoilerato dallo stesso attore che recita. In particolare, al settimanale Mia, Lino Musella che interpreta il mafioso Luciano Liggio ha rivelato: “Si vede che è nel mio destino essere il cattivo. Peccato però che alla fine mi uccidono sempre. Mi capita anche nella fiction L’Ora“.

L’attore fa riferimento al fatto che, anche in Gomorra, il suo ruolo non era quello di un personaggio altamente raccomandabile, tutt’altro. Lino ha provato a dare una risposta al perché interpreta sempre il ruolo di un cattivo: “Mi sarebbe piaciuto interpretare un eroe buono. Si vede che ho la faccia da cattivo, anche se a me proprio non sembra”.

Anticipazioni L’Ora, Enza e Salvo decidono di scappare a Corleone

L’ultima puntata de L’Ora – Inchiostro contro Piombo sarà incentrata sulla morte di Domenico che ha sconvolto l’intera redazione. A provare ad indagare su quanto è accaduto ci sono Enza e Salvo che decidono di provare a raggiungere Olivia a Corleone, per capire fino in fondo perché e cosa ha ridotto in queste condizioni Domenico. Parallelamente, anche Nic e Rampulla cercano di vederci chiaro: il loro collega si è suicidato o è stato ucciso? In obitorio, i due, provano a ricostruire quanto è accaduto.

Mentre per Navarra avviene una grande elegante celebrazione, per Domenico il destino è diverso: il suo corpo viene seppellito nella terra sconsacrata dei suicidi. Il punto di svolta arriva in una ragione sentimentale quando si scopre che Olivia è l’amante di Liggio e Domenico è stato ucciso dal latitante.