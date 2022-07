Amici 22, tremano i telespettatori: due dei prof più apprezzati sono a rischio. Del cast di sei insegnanti, in quattro verranno confermati

Secondo gli ultimi rumors in vista della prossima edizione le figure in bilico sarebbero quelle di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Per quanto riguarda la prima fa discutere anche un bisticcio con Elodie.

La nuova edizione di Amici è in rampa di lancio. In realtà manca ancora diverso tempo a settembre (inizio previsto sabato 11 o sabato 18) ma già si fa un gran parlare su chi resterà del cast dei professori. Nella rosa dei sei nomi al fianco di Maria De Filippi, quattro sono stati confermati, mentre due risultano in bilico. Stiamo parlando di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Le voci di corridoio danno le due insegnanti sul piede di partenza in vista della stagione 2022/2023.

Maria De Filippi vorrebbe apportare qualche modifica al corpo docenti, sia nella parte canto che in quella di ballo.

Le due professoresse sopra menzionate sono state messe in ombra nell’ultima parte di Amici21 dalle coppie di colleghi “CuccaTodo” e “Zerbi-Celentano”. Su Anna Pettinelli i rumors di un possibile addio si susseguono dal giorno della finale. La conduttrice radiofonica è finita nell’occhio del ciclone ultimamente anche per un battibecco con Elodie. Durante le prove di un evento in piazza per RDS, le due sono state immortalate in alcuni video che girano sui social in cui le due si punzecchiano costantemente.

La Di Patrizi ha affermato: “Ma tu sei sempre aggressiva con me”. Le risposte piccate della Pettinelli non hanno trovato però seguito nelle dichiarazioni a margine, quando alle richieste di spiegazioni sull’accaduto, il fatto è stato prontamente sminuito.

Per quanto riguarda il ruolo di professore di Amici, qualora dovesse esserci il doppio paventato addio, si è parlato in questi giorni della candidatura di Michele Bravi, anche se attualmente non si hanno ancora conferme.

Tra le confermatissime c’è invece Lorella Cuccarini, al pari di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, tutti protagonisti di scontri epici durante le sfide del serale.

Sembrano non esserci grossi dubbi nemmeno su Raimondo Todaro, che ha riscosso un grande successo con il pubblico. Al suo fianco potrebbe ritrovare presto Mattia Zenzola, il ballerino di latinoamericano al quale ha dovuto rinunciare per infortunio pochi giorni prima dell’inizio del prime time.