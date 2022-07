Alex Wyse, colpo di scena dopo la rottura con Cosmary: la testimonianza sulle sue condizioni

Una delle coppie più amate di Amici si è separata: addio ad Alex e Cosmary. Ecco come sta il cantante del dating show

Spenti i riflettori, spento l’amore: quello del cantante e della ballerina è un destino che segna molti, cui nessuno fa l’abitudine, ma che spesso si converte in realtà. Il finalista è stato poi avvistato: ecco come sta.

La notizia della rottura tra Alex e Cosmary, due volti noti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, è ormai sulla bocca di tutti quando la ballerina è uscita allo scoperto sui social: “Le cose non vanno sempre come le vorremmo, da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori. Io le vorrò sempre bene, mi scuso per avervi fatto aspettare, mi è servito tempo per metabolizzare. Per chi ha pianto e sorriso con me”.

Le voci erano già nell’aria e quanto scritto su Instagram da Cosmary non ha fatto altro che confermare che era tutto perfettamente fondato: l’allontanamento è partito tempo fa e si è ufficializzato solo pochi giorni fa. Il motivo è giusto che resti tra i due, ma quando Alex è stato avvistato, secondo alcune testimonianze, non era affatto sereno rispetto l’accaduto.

“Nervoso e irritato”, Alex Wyse avvistato in stazione è stato eloquente

Poco prima dell’annuncio della rottura da parte di Cosmary, da Novella 2000 hanno raccolto la testimonianza di chi ha visto Alex Wyse piuttosto nervoso in stazione. In particolare, il cantante di Amici si è trovato di fronte ad un piccolo imprevisto mentre si dirigeva in treno verso Milano: il mezzo ha subito un guasto ed i passeggeri sono stati costretti a scendere a Reggio Emilia ed attendere un treno sostitutivo.

Sulla banchina, tra una serie di passeggeri infastiditi, c’era anche Alex che, come scrive Novella 2000: “È apparso ai nostri occhi palesemente nervoso e irritato. Nonostante qualcuno abbia riconosciuto il cantante, Wyse non ha dato confidenza a nessuno, ma solo poche ore dopo abbiamo scoperto il perché”. A destare agitazione non era soltanto la piccola disavventura, ma soprattutto la notizia che di lì a poco sarebbe stata ufficializzata.