Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, qualcosa non ha funzionato: arriva una mazzata epocale. Grande amarezza per tutti i loro fan

Poche idee e molte repliche, benvenuti nell’estate della tv italiana. Il 2022 non smentisce il trend degli ultimi anni perché nessuno ha voglia di investire in produzioni nuove e così i telespettatori anche in prima serata hanno poco da scegliere. Ma ci sono anche risultati clamorosi, accanto a mazzate epocali.

Lo confermano i dati degli ascolti tv di lunedì 4 luglio 2022, in particolare quelli della prima serata. Rai 1 proseguendo il ciclo dedicato a Julia Roberts aveva programmato l’ennesima visione di Pretty Woman che sta diventando come Una poltrone per due alla vigilia di Natale. Ed è andata benissimo: 3.352.000 spettatori pari 21.9% per òla trentesima replica del film romantico per eccellenza.

Canale 5 invece ha risposto con la replica dell’ultima stagione di Zelig, in fondo un classico pure quello. Però la banda di comici guidata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che torneranno anche il prossimo autunno, non è riuscita nella sua missione: solo 1.905.000 spettatori pari al 14.1% di share. Invece su Rai 2 il telefilm 911 ha interessato 1.113.000 spettatori pari al 6.6% di share e 911 Lone Star ha totalizzato 893.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Report ha messo insieme 1.027.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%.

Nell’Access Prime Time su Rai 1 la puntata di Techetechetè ha fatto bene da traino: 3.202.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 al contrario Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.453.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai 3 Un Posto al Sole è rimasta in media con 1.390.000 spettatori (8.3%) e Su Rete 4 Controcorrente 807.000 individui (il 5%) nella prima parte e 860.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte.

E ancora, nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena è stata vista da 3.323.000 spettatori (27.2%) e su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! ha coinvolto 1.872.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 Hawaii Five O ha messo insieme 396.000 spettatori (3.4%) e Blue Bloods 551.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore è piaciuta a 725.000 persone (4.9%).

Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai 1 le repliche di Don Matteo 7 con 1.234.000 spettatori (12.2%) ed Estate in Diretta 1.630.000 spettatori (20.4%). Invece su Canale 5 Beautiful ha messo insieme 2.133.000 spettatori con il 18.3% e Una Vita 1.917.000 spettatori con il 18.6% di share. Poi Un Altro Domani 1.516.000 spettatori con il 17% e la prima puntata di Terra Amara 1.439.000 spettatori pari al 18.6%.