Soleil Sorge ed Alex Belli lasciati a casa: che batosta, nessuno se l’aspettava

Soleil Sorge ed Alex Belli sarebbero stati lasciati a casa durante l’importante evento. Ecco cosa è successo e per quale motivo è stata presa questa decisione.

L’attore aveva spiegato nel corso di un’intervista a Verissimo che per lui la situazione era molto chiara. Al suo matrimonio avrebbe inviato poche persone, ovvero solo chi lo fa stare bene. L’intenzione, infatti, era quella di organizzare una cerimonia intima e con pochi amici, non di certo un evento mondano con i fotografi.

Quando il 3 luglio Davide Silvestri si è sposato con Alessia Costantino, ha scelto una location molto particolare. La coppia, infatti, ha deciso di convolare a nozze in Monza e Brianza, chiedendo agli ospiti di vestirsi in stile country. Lo sposo è arrivato alla cerimonia in trattore, trainando alcuni ospiti con un carretto.

Alex Belli e Soleil Sorge rimangono a casa: ecco perchè

Subito dopo il matrimonio di Davide Silvestri, si sono sviluppate le stesse dinamiche che sono entrate in gioco per la festa di compleanno di Lulù Selassiè. In quel caso sono stati gli assenti a far parlare di sè molto più dei presenti. In particolare, non si sarebbe presentato praticamente nessuno dei suoi ex colleghi del GF Vip 6.

Nel caso di Davide Silvestri, invece, non sarebbero proprio state invitate alcune persone. Ecco dunque chi era presente fra gli inquilini del GF Vip 6: Jessica, Katia, Giucas e Barù. A quest’ultimo, in particolare, è stata affidata la gestione del catering, segno di una grande stima nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca.

Ecco gli assenti al matrimonio di Davide Silvestri: manca l’ex collega Alex Belli, con cui ha girato Centovetrine, e Soleil Sorge

Secondo le indiscrezioni riportate da gossipetv.com, Davide Silvestri avrebbe invitato anche questi altri gieffini al suo matrimonio: Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Miriana Trevisan. I tre non sarebbero potuti essere presenti a causa di improrogabili impegni di lavoro. Fra gli assenti, spicca il nome di Alex Belli, suo collega nella soap Centovetrine.

Alex Belli e Davide Silvestri, all’inizio del GF Vip 6, avevano mostrato grande stima reciproca: i teatrini con Soleil Sorge li avrebbero però irrimediabilmente allontanati. Fra i nomi dei gieffini che non avrebbero ricevuto l’invito al matrimonio ci sarebbe anche quello di Soleil Sorge e di Delia Duran.

Ecco uno dei regali ricevuti da Davide Silvestri durante il suo matrimonio: una birra personalizzata. Si tratta di un regalo sicuramente molto apprezzato dallo sposo, che oltre ad essere attore è anche birraio.

Questa, invece, è un’immagine dell’addio al celibato: