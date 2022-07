“Me l’hanno detto i medici”, Nicolas Vaporidis si confessa: come sta dopo l’Isola dei Famosi

Il vincitore dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis, adesso si sta godendo l’alto montepremi ed il successo dopo la vittoria

Un lungo percorso fatto di alti e bassi, poi la vittoria schiacciante con l’87% dei voti da parte del pubblico del reality show. L’attore di Notte prima degli esami confessa dei problemi fisici riscontrati e non è l’unico.

99 giorni in Honduras circondato da amici e nemici, Nicolas Vaporidis è uscito trionfante dall’Isola dei Famosi collezionando l’87% dei voti del pubblico da casa. Adesso è tempo di riprendersi perché l’attore di Notte prima degli esami, così come tanti suoi compagni, ha avuto tante difficoltà: questa appena terminata è l’edizione dell’Isola dei Famosi con più infortuni in assoluto.

Com’è noto, i naufraghi sono costretti a condizioni estreme e spesso e volentieri il cibo non è sufficiente per tutti, ecco perché da buoni conviventi condividono quanto arriva giorno dopo giorno. Ciò comporta anche una considerevole perdita di peso, così come ha raccontato Nicolas Vaporidis a TV Sorrisi e Canzoni: “Peso 56 kg come a 13 anni. Ho l’aspetto da patito, ma i medici hanno detto che recupererò”. L’attore ha perso “solo” 8 kg in 99 giorni, ma c’è chi come Edoardo Tavassi ne ha persi almeno il doppio.

Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi: la coppia che scoppia

A proposito di Edoardo Tavassi, con Nicolas Vaporidis hanno costituito una coppia di naufraghi veramente molto curiosa che ha fatto appassionare il pubblico per la profonda amicizia che li ha legati in Honduras: “Io sono e resto un ragazzo di Trastevere. Amo circondarmi di persone vere e buone, al di là della loro professione. Edoardo non ha un profilo intellettuale convenzionale, ma è intelligente e autoironico. Sono attratto dall’umanità delle persone”.

Al di là della gloria e del successo, i naufraghi che riescono a vincere l’Isola dei Famosi portano un bel montepremi con sé e Nicolas Vaporidis è ben deciso su ciò che vuole farne: “Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”.