Mara Venier, quel dettaglio non piace: polemiche e risposta al vetriolo – VIDEO

Mara Venier è indiscutibilmente la donna più amata della TV italiana, ai giorni nostri, ma anche a lei capita di ricevere qualche critica di troppo

Anche ai migliori capita di sbagliare, ma per l’ultimo dettaglio emerso sui social, la padrona di casa di Domenica In è stata subissata di critiche ed è stata costretta a giustificarsi. Ecco quanto è accaduto.

Mara Venier non ha mai nascosto quanto i social la divertano, tant’è vero che per ogni ospitata a Domenica In pubblica una foto in diretta sul suo profilo personale di Instagram, spesso e volentieri chiedendo consiglio ai più giovani. A quasi 72 anni, Mara Venier è la nonna giovane che ogni nipote desidererebbe, riempie d’attenzioni e gioca ad essere ancor più giovane dei ragazzi che la circondano.

Spesso e volentieri, sul suo profilo Instagram condivide momenti d’ilarità e spensieratezza quotidiani, oltre a scatti rubati negli studi in cui è presente ogni anno, oltre a ricordi o foto con la sua famiglia. L’ultimo momento di leggerezza, però, non le è stato perdonato da una buona fetta di follower che l’ha subissata di critiche.

Dure accuse a Mara Venier: sui social si scatena la bufera

Nelle scorse ore, su Instagram, Mara Venier ha condiviso un video di lei che con l’ausilio della pompa dell’acqua pulisce il terrazzo e, nel frattempo, si dà una rinfrescata proprio usando quell’acqua. La descrizione del video, inizialmente, faceva soltanto allusione al caldo, ma quando più tardi ha cominciato a ricevere commenti negativi, ha dovuto precisare: “Non cominciate a dire che spreco l’acqua…le cagate dei gabbiani come le

lavo???? lecco????”. La giustificazione da parte della padrona di casa di Domenica In non è abbastanza agli occhi di alcuni che lamentano il particolare periodo storico di siccità ed uno spreco d’acqua non indifferente come mostrato nel video.

A sdrammatizzare il tutto ci pensa Rita Dalla Chiesa, sua grande amica e collega, che commenta il post: “Attenta che a piedi nudi scivoli”. Anche altri volti noti del mondo dello spettacolo hanno commentato divertiti dal siparietto di Mara Venier.