Mahmood, che gaffe con la fan: finisce tutto in mare – FOTO

Mahmood ha fatto una clamorosa gaffe con una fan mentre trascorreva le sue vacanze, probabilmente in Sardegna. Ecco cosa è successo.

Durante l’ultimo Eurovision Song Contest non è davvero sfuggito a nessuno quello che è successo durante l’esibizione dal vivo durante l’esibizione di Mahmood. Siccome l’Italia è stato uno dei paesi fondatori e promotori dell’evento, il duo formato da Mahmood e Blanco ha potuto accedere fin da subito alle fasi finali della gara.

Quando i vincitori di Sanremo 2022 sono saliti sul palco, però, hanno stonato proprio durante il ritornello. La canzone Brividi non è sicuramente facile da cantare, ma l’Eurovision impone che l’esibizione dei concorrenti sia rigorosamente dal vivo. Forse anche per questo, il piazzamento finale dell’Italia è stato buono ma non sul podio tanto sperato.

Mahmood, che gaffe! Cosa ha combinato con la fan

Ci sarebbe anche un’altra gaffe di cui si è reso protagonista Mahmood in questi primi giorni di luglio. Guardando i suoi profili social, sembrerebbe di capire che il cantante sia in vacanza con la sua famiglia. Dovrebbe dunque trovarsi in Sardegna, il luogo di origine di sua mamma, dove vivono anche i suoi numerosi nipoti: ne ha infatti più di dieci.

Mahmood si è mostrato abbronzato sugli scogli, ed ha sfoggiato il suo humor commentando sotto le foto che “anche una ciabatta fritta è buona“. Ha poi condiviso un video che sembra ritrarre una sua parente intenta proprio a friggere in casa. C’è però una clamorosa gaffe che è accaduta in spiaggia in questi giorni a Mahmood con una fan.

Le foto condivise su Twitter: la faccia del cantante è imperdibile

Un’utente di Twitter ha voluto condividere la sua disavventura con il cantante milanese. Ha quindi condiviso due foto che spiegano bene quello che è accaduto. Una ragazza ha riconosciuto il suo beniamino in riva al mare, e si è avvicinata per farsi un selfie insieme. Sembrerebbe quindi che abbia dato il cellulare al suo beniamino per scattare la foto.

Qui Mahmood avrebbe commesso un’imperdonabile gaffe: il telefono gli sarebbe sfuggito di mano, cadendo rovinosamente in mare. Chi ha condiviso le foto su Twitter si chiede dunque se l’affetto per il noto cantante sarà stato talmente forte da riuscire a perdonargli anche uno smarphone da buttare via a causa dell’acqua entrata nei circuiti.

Ecco le foto condivise su Twitter dell’incidente di Mahmood: