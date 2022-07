Laura Chiatti e Marco Bocci, matrimonio in crisi? Spunta la verità

I due attori Laura Chiatti e Marco Bocci avrebbero attraversato una crisi molto profonda nel loro matrimonio: ecco come stanno le cose

Sono i due attori umbri più glamour ed apprezzati nel panorama dello spettacolo italiano. E dal 2014 anche una splendida coppia, legatissima nella vita sentimentale. Stiamo parlando di Laura Chiatti e Marco Bocci.

Entrambi bravissimi interpreti del cinema e della fiction italiana, oltre ad essere bellissimi e molto innamorati. La Chiatti e Bocci però negli ultimi mesi hanno fatto parlare di sé per una presunta crisi di coppia, un periodo non così lieve che ha rischiato di minare tutto.

In tanti hanno scritto e paventato di una rottura tra le parti. Addirittura i più vicini alla coppia hanno fatto intendere come Marco Bocci abbia persino lasciato la casa in cui vive con la famiglia, dopo aspri litigi ed incomprensioni con la Chiatti.

Laura Chiatti e Marco Bocci ancora innamorati? I post sui social non lasciano dubbi

Ed oggi 5 luglio è una data speciale per Laura Chiatti e Marco Bocci. Esattamente otto anni fa i due attori umbri celebravano il loro matrimonio a Perugia. Ma come sta andando il loro rapporto dopo tutto questo tempo?

La crisi è alle spalle. Ma la conferma di un periodo di rottura e lontananza giunge dal fatto che un anno fa, il giorno del loro settimo anniversario, nessuno dei due abbia pubblicato nulla, nemmeno un augurio o un ricordo dello sposalizio.

Oggi invece si respira un’aria completamente diversa. Laura Chiatti ha pubblicato su Instagram un’immagine molto simpatica e dolce del giorno delle nozze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Anche Marco Bocci non si è fatto attendere, postando sul suo account Instagram un’immagine di famiglia, assieme a Laura ed ai loro due figli Enea e Pablo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @marcoboccireal

Nessun dubbio dunque. La Chiatti e Bocci sono ancora una coppia molto unita, che ha superato momenti delicati e si è rafforzata ancora di più. Una splendida famiglia molto apprezzata anche sui social e dal pubblico televisivo italiano. E chissà che a breve non mettano in cantiere anche un terzogenito…