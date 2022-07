“Il Jova Beach Party va bloccato”, fulmine a ciel sereno per il cantante: cosa sta accadendo

Fulmine a ciel sereno per il tour appena iniziato di Jovanotti, il Jova Beach Party finisce subito nell’occhio del ciclone

Con l’inizio di luglio è partito ufficialmente partito il Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro e con esso una serie di polemiche, oltre ai migliaia di fan gioiosi per il ritorno in spiaggia di Jovanotti.

Le prime due tappe del Jova Beach Party sono andate, questa settimana, a partire da venerdì 8 luglio si riprenderà da Marina di Ravenna per una doppia data fino al 10 settembre in cui Jovanotti chiuderà a Milano. Tuttavia, come nel 2019, la decisione di un gran party per le spiagge sta scaturendo qualche polemica di troppo.

A dire la sua Sabrina Giannini di Indovina chi viene a cena che ad Adnkronos: “Al Jova Beach Party va in scena un’insopportabile ipocrisia che andrebbe fermata. Dai concerti in spiaggia alla Marmolada, nelle questioni ambientali tutto si tiene. E purtroppo l’approccio di molti è improntato alla stessa dissociazione cognitiva, che abbiamo il dovere di colmare. Noi da 6 anni con ‘Indovina chi viene a cena’ cerchiamo di collegare i punti per dare agli spettatori gli strumenti per fare scelte che portino un cambiamento concreto”.

“Jova Beach Party andrebbe bloccato”, Sabrina Giannini è furiosa

Sabrina Giannini è stata molto chiara sul Jova Beach Party e sulle incoerenze verificate: “Jovanotti che si dichiara ambientalista, dice di non mangiare carne e poi ha come main sponsor dei suoi concerti sulla spiaggia Fileni, che è tra i maggiori allevatori intensivi di polli, risulta incongruente. Come è strano che gli sia concesso di fare concerti accanto a parchi naturali ed aree protette, visto che ad oggi l’art. 9 della Costituzione non tutela più solo il paesaggio, ma anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, mettendo per altro verso, un limite all’iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con la salute e l’ambiente”.

Ad Adnkronos, la conduttrice di Indovina chi viene a cena ha continuato: “Io sinceramente mi chiedo perché ancora nessun magistrato abbia disposto il blocco di questi concerti sulle spiagge, che notoriamente sono habitat delicati e tutelati. Il numero dei fan non fa passare necessariamente dalla parte della ragione. Io credo che di fronte alla verità scientifica non ci sia molto spazio per il pluralismo”.