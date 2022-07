“All’inizio stavo male”, Jessica Salassié confessa tutto dopo il GF Vip: verità sconcertante

Dopo l’esperienza al GF Vip, Jessica Selassié ha svelato altri dettagli sulla fine della sua avventura che nessuno ancora sapeva

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP è tornata a parlare della bolla in cui ha vissuto e della realtà che ha dovuto affrontare a seguito dei tanti mesi passati tra le quattro mura della casa più spiata d’Italia.

All’uscita dalla porta rossa, dopo aver spento le luci del GF Vip, Jessica Selassié è stata travolta dal successo che comprende, come al solito, aspetti belli ed altri meno belli che, però, possono diventare troppo pesanti per chi si vede arrivare tutto all’improvviso. In particolare, in una diretta Instagram con la pagina LawPills ha parlato del suo rapporto con gli hater sui social: “All’inizio ho letto delle cose e sono stati un po’ cattivi attaccando la sfera personale e ci sono rimasta parecchio male”.

Tuttavia, per fortuna col tempo la vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip è riuscita a dar meno peso a quanto le scrivevano: “Adesso mi faccio delle grosse risate, però i primi giorni, io sono stata sei mesi senza telefono ed entro da sconosciuta. Esco ed ho vinto ed una grande fetta di pubblico mi ha amata”.

Jessica Selassié scende nel dettaglio: gli haters che si scagliano contro di lei

Nello specifico, Jessica Selassié ha raccontato qual è il target e su quale social la prendono maggiormente di mira: “Sono più su Twitter, ma non sono tantissimi per fortuna. Principalmente sono tutti dei fake ma a volte sono rimasta sbalordita, ci sono delle signore, dai 40 ai 60 anni, potrei essere figlia loro, mi scrivono delle cattiverie assurde, ma non avete delle figlie? Ma fatevi una vita”.

Nonostante adesso abbia fatto l’abitudine agli insulti sul suo conto, Jessica riconosce che non è sempre semplice far finta di niente e lasciare che la cattiveria resti a chi la scrive: “Non è facile, a volte vanno sul personale, sono pesanti, quindi ti feriscono”. La vincitrice del GF Vip ha sempre mostrato di avere un cuore sensibile e, come tanti altri vipponi, non riesce ad essere indifferente fino in fondo di fronte le cattiverie.