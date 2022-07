Il paradiso delle signore 7, spoiler sulle Veneri: chi va e chi resta – VIDEO

Ci sono numerosi spoiler riguardo Il paradiso delle signore 7 che spiegano molto bene quali saranno i nuovi personaggi e chi, invece, lascerà la soap opera. Ecco le indiscrezioni e cosa raccontano le immagini rubate dal set delle riprese.

Durante l’ufficializzazione dei palinsesti Mediaset autunnali, sono stati forniti numerosi spoiler riguardo i programmi Tv della prossima stagione, compreso Il paradiso delle signore 7. Fra le Veneri è annunciata una vera e propria rivoluzione: ci saranno infatti degli addii e dei nuovi arrivi fra le dipendenti del noto centro commerciale.

La capocommessa Gloria Moreau vivrà momenti difficili. Essendo stata denunciata, si troverà impegnata ad affrontare il processo ed a preparare la sua difesa. Si conosce già il nome della sua sostituta: si tratta di Irene Cipriani. L’attrice Francesca Del Fa si è mostrata sui social con un vestito da capocommessa sorprendendo i fan della soap opera.

Il paradiso delle signore 7, tutti gli spoiler sulle Veneri

Fra gli spoiler che riguardano Il paradiso delle signore 7 c’è l’arrivo di due nuovi veneri: Elvira Gallo e Clara Boscolo. La prima arriverà con il sogno di sposarsi e mettere su famiglia, e non farà fatica a stringere amicizia con tutte le sue nuove colleghe. Andrà dunque alla ricerca dell’uomo della sua vita.

Clara Boscolo, invece, farà molta fatica ad ambientarsi ne Il paradiso delle signore. Ha sempre vissuto in campagna, e per lei la città e soprattutto il mondo della moda sono completamente sconosciuti. La nuova stagione promette anche l’addio di Dora Vianello, che se ne andrà via da Milano insieme a Nino.

Cosa è filtrato dalle riprese della nuova stagione: la macchina nera

Gli spoiler de Il paradiso delle signore 7 promettono gran scompiglio dopo l’ingresso in scena di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Ci sono anche numerosi indizi che arrivano dal set in cui stanno registrando le nuove puntate. Gloria Moreau è presente durante le riprese: questo potrebbe significare che non lascerà la soap opera.

Sono girate sui social alcune immagini rubate delle nuove puntate: ci sarebbe Gloria in una macchina nera, affiancata da Ezio. Questo significa che la capocommessa de Il paradiso delle signore verrà prosciolta? La contessa Adelaide cercherà in ogni modo di far licenziare Flora, creando un’atmosfera molto pesante fra i dipendenti.

Ecco il video con le immagini delle riprese de Il paradiso delle signore 7: