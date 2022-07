Il Collegio, si cambia! Via uno dei prof storici del reality: doloroso addio. Nella settima stagione del reality di Rai 2 attese grosse novità

Su Webboh la notizia è stata riportata nelle ultime ore e riguarda la professoressa Maria Rosa Petolicchio, una delle più amate/odiate. Ancora sconosciuti i motivi della separazione.

E’ stato uno dei programmi con miglior risultato di share dell’ultima stagione su Rai2. Proprio per questo è stato confermato anche per una settima stagione “Il Collegio”, format a dir poco particolare che riguarda l’istruzione dei ragazzi. Un reality piuttosto particolare ma molto apprezzato. La prossima edizione si dovrebbe svolgere (stando alle indiscrezioni che circolano) sempre all’interno del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. L’avvio delle riprese è atteso in questi giorni d’estate, visto che poi a settembre i ragazzi devono tornare sui veri banchi di scuola.

La messa in onda della prima puntata è prevista su Rai 2 il prossimo 27 settembre. Cambierà rispetto al passato l’epoca in cui viene ambientato il programma, che sarà il 1958. Una delle assenze più importanti de “Il Collegio 7” è quella di Giancarlo Magalli, che non è stato confermato come voce narrante delle avventure dei protagonisti.

Il Collegio 7, attesa una mini rivoluzione: non ci sarà più Maria Rosa Petolicchio

A venir meno in questa settima stagione de “Il Collegio” sarà anche una delle professoresse più amate e odiate al contempo del format. Stiamo parlando di Maria Rosa Petolicchio, diventata una star delle nuove generazioni. Lei faceva parte del programma sin dalla seconda stagione, ma a quanto pare non la troveremo più al suo posto. Al momento su Webboh, che ha riportato la notizia, non è dato sapere quale sia il motivo dell’addio.

Tra l’altro la separazione con Maria Rosa Petolicchio potrebbe non essere l’unica prevista ne “Il Collegio 7”. Si parla di una vera rivoluzione in vista, che potrebbe quindi coinvolgere anche altri protagonisti dell’istituto scolastico antico.

Lo stesso Davide Maggio ha sottolineato che Banijay, la società autrice del format, è tutt’ora alla ricerca di nuovi insegnanti di storia e geografia, francese, educazione motoria, canto, disegno e arte. Facendo dei rapidi conti potrebbero quindi esserci sulla graticola anche Luca Raina (insegnante di storia e geografia) e Alessandro Carnevale (professore di arte), entrati “in servizio” dalla seconda e dalla terza stagione.