“Ho un problema”: Carmen Di Pietro resta bloccata tra le scale e interviene il figlio! Momenti di paura per la showgirl reduce dall’Isola dei Famosi

Il siparietto, riportato sul profilo Instagram, ha visto coinvolti anche il figlio Alessandro e un suo amico. L’ex modella di Potenza non aveva la forza di salire i gradini per tornare a casa.

L’esperienza all’Isola dei Famosi è stata forse più dura del previsto, ma Carmen Di Pietro ha resistito sino alla fine, grazie anche al figlio Alessandro. Si perchè il ragazzo al momento dell’annuncio del prolungamento del programma per qualche settimana in più ha abbandonato la scena per via degli esami universitari già fissati, ma ha caricato la madre. Le ha detto di restare anche per lui e di stringere i denti. Questa motivazione ulteriore hanno portato la showgirl a non abbattersi, nonostante la fame e le difficoltà in Honduras. A quanto pare, però, tornata in Italia tutta questa forza deve essere sparita. Almeno a giudicare da quanto mostrato in una recente storia su Instagram. L’attrice ed ex modella ha raccontato di essere rimasta bloccata sulle scale del palazzo di casa. Completamente distrutta da una sessione di allenamento in palestra, per via dei grossi dolori muscolari, non riusciva a salire i gradini. Ecco quindi la richiesta di soccorso al figlio e ad un altro ragazzo, presumibilmente un amico di Alessandro.

Carmen Di Pietro, dopo la palestra non riesce a salire le scale: deve intervenire il figlio Alessandro

Nel video sui social di vede chiaramente come i due ragazzi afferrino Carmen, uno dalle spalle e l’altro dai piedi, e la portino fino a destinazione. Alla fine la Di Pietro viene adagiata a terra, libera di riprendersi con calma. Le immagini hanno strappato più di un sorriso ai moltissimi seguaci su Instagram, che hanno commentato divertiti la scena. Non va dimenticato infatti, che molto spesso proprio sui social l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è solita condividere scenette divertenti e siparietti insoliti, tanto per allietare la sua vasta platea di followers. Certo questa volta qualcuno ha voluto anche sapere cosa abbia fatto in palestra per ridursi in questo stato. Alla fine fortunatamente si è concluso tutto con una fragorosa risata.