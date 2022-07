Giovanni Allevi, aggiornamenti sulle sue condizioni: il messaggio allarma tutti in queste ore.

Fa sempre grande effetto e scalpore quando un artista importante e molto amato svela il suo animo più sensibile. Soprattutto quando le questioni più delicate e dure della vita vengono improvvisamente a galla.

Questo è il caso di Giovanni Allevi, il noto musicista e compositore, celebre in Italia ma anche nel resto del mondo per le sue grandiose opere orchestrali. Allevi da qualche settimana ha svelato pubblicamente di avere un delicato problema di salute.

Il compositore di Ascoli Piceno ha rivelato ai suoi fan di avere un mieloma, ovvero un raro tumore ematologico. Grande spavento, ma anche grande vicinanza mostrata nei confronti di Allevi da parte del suo pubblico. Ma come stanno andando le cure?

Il post di Giovanni Allevi che aggiorna i suoi fan sulle terapie

In molti attendono dunque novità sui progressi di Giovanni Allevi, alle prese con le obbligatorie cure farmacologiche e terapie del caso. Il tumore sembra essere stato preso in tempo, ma il percorso per la guarigione è tortuoso.

Poche ore fa il compositore marchigiano ha pubblicato un delicato post su Instagram, con la sua foto alle prese con lo strazio delle terapie. Ma soprattutto con una riflessione profonda che non nasconde le sofferenze per la malattia.

“L’anima, esiste? Secondo me, sì! Perché se esiste, allora posso separarla dal corpo e da questo dolore fisico a tratti insostenibile. O addirittura, posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia farmacologica una energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

Tantissimi i commenti di solidarietà e di vicinanza ad Allevi giunti in queste ore. Va ricordato come un altro artista della musica italiana, il rapper Fedez, abbia mostrato tutta la sua vicinanza al compositore, visto che anche lui quest’anno ha scoperto di avere un raro tumore pancreatico.

La speranza di tutti è che Giovanni Allevi reagisca al meglio possibile alle cure, anche grazie all’affetto dei suoi fan. Il noto ed apprezzato compositore dovrà stringere i denti ed affidarsi alla sua musica per superare questo ostacolo delicato.